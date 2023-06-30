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الجمعة 30 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائب عمرو فهمي: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من الضياع وأعادتها للصف العربي

النائب عمرو فهمي
النائب عمرو فهمي

أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، أن ثورة 30 يونيو أعادت مصر إلى الصف العربي، بعد أن عاشت القاهرة حالة الاضطراب في العلاقات خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية مع الدول العربية والخليجية تحديدا، وعودة العلاقات إلى أفضل صورها بعد ثورة 30 يونيو والتي نحتفل  بحلول الذكرى العاشرة لها، مضيفا أنها تعد نموذجًا فريدًا في تاريخ الثورات الشعبية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، في بيان له اليوم الخميس، أن ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من الضياع، مشيرا إلى أن المشروعات القومية والتنموية الهامة التي تم تنفيذها بعد الثورة لا تعد ولا تحصى بجانب التوجه إلى الجمهورية الجديدة والعمل على بناء الإنسان وتوفير الحياة الكريمة لكافة المواطنين، مؤكدا 
أن الرئيس السيسي نجح خلال سنوات معدودات في إحداث نقلة نوعية في ملفات كان يعانى منها المصريين كالصحة، وتطوير التعليم، وتوفير وتنوع فرص العمل وجذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.

و لفت النائب عمرو فهمي إلى أن القوات المسلحة وقتها بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، انتصرت لرغبة وإرادة الملايين من الشعب المصرى الذي وقف ضد جماعة الإخوان الإرهابية، والآن تواصل المسيرة في حماية مصر من مخاطر الإرهاب ووقف انتشاره وملاحقته أينما كان، وتؤدى دورها أيضا في أعمال التنمية والتطوير التي تشهدها مصر، على مدار السنوات الماضية مما يعد انتصار للثورة المجيدة.

وذكر النائب، أن الرئيس السيسي حطم أحلام جماعة الإخوان الإرهابية في الخلافة الوهمية، وعاد بمصر إلى مكانتها بين جميع الدول العالمية والعربية والإفريقية، ونأى بها عن الصراعات الدينية والإرهابية، وضمن للجميع العيش في سلام وتناغم ووحدة وطنية تحت سقف واحد بدون تمييز.

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