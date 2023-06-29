على معلول يسجل أول أهداف الأهلى فى البنك

افتتح التونسي علي معلول، التسجيل لصالح الأهلي في شباك البنك الأهلي خلال أحداث المباراة المقامة بين الفريقين ضمن الجولة الـ32 من الدوري المصري الممتاز.

جاء الهدف في الدقيقة 18 من ركلة حرة مباشرة سددها علي معلول بقدمه اليسرى رائعة على يسار الحارس محمد أبوجبل.

وبدأت المباراة بضغط قوي من فريق البنك الأهلي، وكان الظهور الأول في الدقيقة السابعة بعد تسديدة قوية عن طريق محمود سيد لاعب البنك الأهلي من خارج حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس محمد الشناوي.

في الدقيقة العاشرة محاولة هجومية للنادي الأهلي بعرضية من الجبهة اليسرى عن طريق علي معلول إلى داخل منطقة الجزاء تجاه محمد شريف، إلا أن الكرة كانت أقرب للحارس محمد أبوجبل.

في الدقيقة 11 تسديدة صاروخية عن طريق أليو ديانج، لاعب النادي الأهلي من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس محمد أبوجبل ببراعة وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.