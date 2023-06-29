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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعًا طارئًا لبحث تداعيات حادث حرق نسخة من القرآن بالسويد

منظمة التعاون الاسلامى
منظمة التعاون الاسلامى

تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الأسبوع المقبل في مقرها بمحافظة جدة، بدعوة من المملكة العربية السعودية رئيس القمة الإسلامية في دورتها الحالية، اجتماعًا طارئًا مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمناقشة الإجراءات تجاه تداعيات حادثة حرق نسخة من المصحف الشريف التي جرت في دولة السويد أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس، أنه من المقرر أن يناقش الاجتماع الإجراءات تجاه هذه الأعمال الدنيئة والتعبير عن الموقف الموحد ضد عملية تدنيس المصحف الشريف.

الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي المملكة العربية السعودية القمة الإسلامية المصحف الشريف السويد

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