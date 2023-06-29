أسوان يتعادل مع الإسماعيلي في الدوري

فرض فريق أسوان التعادل الإيجابي على الإسماعيلي بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري.

تقدم محمد حمدي زكي لصالح أسوان من ركلة جزاء في الدقيقة 18 قبل أن يدرك محمد الشامي التعادل لصالح الإسماعيلي في الدقيقة 32.

وارتفع رصيد الإسماعيلي عند 34 نقطة في المركز الثاني عشر من 31 مباراة ولديه مباراة مؤجلة أمام الأهلي.

ورفع فريق أسوان رصيده عند 33 نقطة في المركز الرابع عشر من 32 مباراة.

أحداث الشوط الأول

الإسماعيلي بدأ المباراة بضغط قوي في محاولة لاستغلال عاملي الأرض والجمهور.

وشهدت الدقيقة 14 ركلة ركنية للإسماعيلي من جهة اليسار نفذها أحمد مدبولي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قوبلت برأسية مرت أعلى العارضة.

في الدقيقة 16 احتسب الحكم ركلة جزاء بعد عرقلة من سيرجي أكا لمحاولة مرور عماد فتحي داخل منطقة الجزاء.

وسدد محمد حمدي زكي ركلة الجزاء بنجاح على يمين الحارس أحمد عادل عبد المنعم.

كرة عرضية من عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي من جهة اليمين قابلها ياو أنور برأسية من داخل منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

الإسماعيلي واصل ضغطه على أمل إدراك التعادل.

وباغت محمد حمدي زكي لاعب أسوان بتسديدة ضاروخية من خارج منطقة الجزاء ردت من منتصف العارضة.

وتعادل محمد الشامي لصالح الإسماعيلي بعد تمريرة من أحمد مدبولي وصلت إلى ياو أنور يمين منطقة الجزاء فراوغ الأخير الحارس عمرو حسام المتقدم عن مرماه ثم أرسل كرة عرضية قابلها محمد الشامي برأسية سكنت يسار المرمى.

في الدقيقة 45 ركلة حرة لأسوان في منتصف ملعب الإسماعيلي جهة اليسار نفذها أحمد خالد بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء لم يقدر إسلام جمال على اللحاق بها فمرت إلى ركلة مرمى.



أحداث الشوط الثاني

تمريرة أمامية من ياو أنور استلمها محمد الشامي بدوران بشكل رائع وضعه في انفراد تام بالمرمى ولكن سدد كرة أرضية مرت بعيدة عن القائم الأيسر.

أسوان ظل يبادل الإسماعيلي الهجمات في محاولة لخطف هدف ثاني.

وشهدت الدقيقة 52، تسديدة من عماد فتحي لاعب أسوان من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بدفاع الاسماعيلي ثم أبعدها أحمد عادل عبد المنعم من يسار مرماه.

في الدقيقة 56 تسديدة من محمد الشامي لاعب الإسماعيلي من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

في الدقيقة 72 تسديدة من ياو أنور لاعب الإسماعيلي من داخل منطقة الجزاء أبعدها إسلام جمال إلى ركلة ركنية.

فرصة خطيرة للدراويش في الدقيقة 84 بعد تسديدة بباطن القدم اليمنى من محمود الشبراوي لاعب الإسماعيلي من يسار منطقة الجزاء مرت بعيدة عن القائم الأيسر.

