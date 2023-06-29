مصرع 4 أشخاص فى انقلاب سيارة نقل على أخرى ملاكي بالمنيا

لقى 4 أشخاص مصرعهم فى حادث انقلاب سيارة نقل على أخرى ملاكي، بالطريق الزراعي السريع بمحافظة المنيا.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يتضمن انقلاب سيارة نقل على سيارة ملاكي، بالقرب من عزبة جاد الله، التابعة إداريًا لمركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين وفاة 4 أشخاص في الحادث، من بينهم 3 أشخاص بالسيارة الملاكي، ومتوفي آخر بالسيارة النقل، على إثر إصابتهم بإصابات مختلفة أودت بحياتهم.

وأفادت التحريات الأولية أن سبب وقوع الحادث هو السرعة الزائدة وتم التحفظ على السيارتين تحت تصرف جهات التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث وفتح الطريق مرة أخرى، وحررت الأجهزة الأمنية محضر بالحادث وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية الأزمة.