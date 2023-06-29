حلف الثلاثين من يونيو

هو حلفي .. و حلف المصريين و حلف أحفاد الملك رمسيس و أحمس و مينا .. هو حلف مصر الاصيل و هو الحلف الذي يليق بمصر الاصالة و المعاصرة .. هو الحلف الثابت و الراسخ القابض على الحق ضد هلاوس و ضلالات الباطل و من يدعون الحق و هم عين الباطل و الفجر الذي ظهر لحظة الخصومة عندما قضى هذا الشعب الاصيل على احلام و طموحات الجماعة المجرمة التي خططت للانقضاض على مصر و تاريخها و عقولها .. ففي مثل هذا اليوم (الثلاثين من يونيو ) و في الايام التي تلت ذلك التاريخ المبارك الذي لم يكن مباركي الهوى بل كان شعبي الهوى و التوجه .. و حاول المسلحون الانقلابيون فيه السطو على شرعية ثورة (الثلاثين من يونيو) كما فعلوا في ثورة الخامس و العشرين من يناير بسلاحهم العشوائي

و لا يفل السلاح الا السلاح .. فانتصر السلاح المقنن ( سلاح الدولة ) على السلاح العشوائي

فالدولة تحتكر القوة في كل دساتير العالم

و لم يحدث في تاريخ العالم أيضاً ان انتصرت جماعة على دولة .. و مصر ليست مجرد دولة او دويلة في مشروع الخلافة المزعوم من قبل جماعات القبح و الخباء و كراهية الحياة بل أمه

يؤرخ لعمرها بعمر النور في الدنيا و عمر النور في الدنيا يؤرخ له بعمر النيل

و قبل ذلك التاريخ الذي اقل ما يمكن ان يوصف به انه تاريخاً مجيداً .. عانت أمتنا من محاولات التغلغل و التسلل للشخصية المصرية و اختراقها بالتراكم على مدار ٤٠ عاما اي منذ اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات ( بطل الحرب و السلام ) على أيادي التكفيريين و اختراقهم لمجتمعنا و منظومة قيمنا و لحمتنا الوطنية و الفسيفساء المصرية النقية العريقة ليختلط الحايل بالنابل و يصير التعصب و التمييز و التصنيف و الاحتقان و التطاحن هو سيد الموقف ليس فقط في مصر بل في الشرق الاوسط كله .. و تم خلق شرق أوسط جديد تمت أسلمته سياسياً و تديين شعوبه بالدين العرضي الشكلاني حتى وصلنا لداعش و مارس أتباعها الذبح و الحرق فذبحوا و حرقوا هنا و هناك تماما كأجدادهم الخلفاء العثمانيون الذين ارتكبوا مذابح و مخططات إبادة في حق الارمن و السريان .. و لولا يقظة الشعب و صحوته من غفوته التي لم تطول و كذلك

يقظة جيش مصر و انتصاره للشعب و ارادته فالجيش المصري عنصر أصيل و متجذر يقع في قلب الضمير المجتمعي لهذا الشعب .. و أدركت الادارة السياسية -و كان لديها الارادة و العزم و التصميم - على ضرورة بل و حتمية

التنبه للخطر المحدق بالبلاد و شعبها و ما يحاك لها من مخططات في الخفاء .. و من ثم إدراك اللحظة الحاسمة .. لاستمر نزيف الدم و غسل العقول و الادمغة بأصولية مقيتة لذلك سقط مخطط الشرق الاوسط الجديد و فشلت الفوضى الخلاقة و عادت داعش لخبائها و لم يعد للسلفية مكاناً في شوارعنا و حوارينا و لم تعد لديهم ذات السطوة و السلطة و محاولات السيطرة على عقول و حيوات البسطاء و الفقراء الذين منحتهم الدولة ووفرت لهم حياة كريمة و أوجدت لهم نظام من التكافل يضمن لهم الكرامة و الحق في الحياة الكريمة كي لا يترك هؤلاء لأنياب التطرف و الاصولية و شراء الذمم و غسل العقول و تجنيد الشباب و اللعب على الاوتار العاطفية بالترغيب و الترهيب و الوعود الواهية و الحض على الكراهية و تكدير السلم العام و اشاعة الفوضى .. و ذهب كل ذلك الهراء و معه مشاريعهم الوهمية وصارت جميعها في مهب الريح و في مزابل التاريخ و كأنهم لم يكونوا او كانوا مجرد ماضٍ مقيتٍ لا حاضر له و لا مستقبل ذهب مع رياح التصحر التي ابتعدت عن وادينا الاخضر و تخلصنا من الجراد و كل ما كان يأتي على أخضرنا و يابسنا و سمائنا و بحورنا و قنواتنا و أراد التمكن من غدنا و مستقبلنا و ثقافتنا و تعليمنا و تعاليمنا السمحة .. و ما ينقصنا الان هو التأكيد على ضرورة و اهمية استعادة الروح المصرية الأصيلة بعراقتها المعهودة التي تحاكي الزمان .. و أن تعود الشخصية المصرية لجذورها الراسخة و عمقها التاريخي و ثرائها و تنوعها ليعم السلام و دين السلام على مصرنا التي تتسع للجميع و لا تضيق الا على الكارهين المخربين من اهل البغضاء ..فمصر استطاعت عبر تاريخها العريق و المعاصر تمصير كل شيء حولنا و كل شيء على أرضها

و مصرت مصر -حتى من غزاها - و من عاش على أرضها من الاجانب و العرب و أضفت من روحها و رحابتها على الافكار و الرؤى و المعتقدات ..و بقوتها الناعمة غزت قلوب العالم و أفئدته .. حتى دين الاسلام صبغته مصر بصبغتها الرحبة و اصبح هنالك ما يصطلح على تسميته ( بالاسلام المصري) و قرآن الله المجيد الذي نزل في شبه الجزيوة العربية ليقرأ هنا في مصر و تصير مصر هي دولة التلاوة و التجويد .. و يأتي اليها المتعطشين للتعلم من كل فج عميق و صدرت مصر في مرحلة ما تلك النسخة الاصيلة السمحة التي لابد من تصديرها دوماً للعالم الاسلامي و اعتمادها كنسخة أصيلة آمنة رحبة تسع الجميع و يطمئن لها من يهفون للطمأنينة فمصر من يدخلها و يعيش على ارضها يعيش في سلام و طمانينة و أمن و تحيط به مياة النيل و ما حولها من زرع ليشعر بالسكينة الابدية التي لا تتسق او تتماشى مع اي محاولات لخلق عنف او تطرف او أصولية فشخصية مصر يمكن تشبيهها بالمركب الشراعي الذي يسير بهوادة و تدفعه الريح دفعاً رهيفاً لا مغالاة فيه و لا مخاطر تحول بينه و بين من يجلس على ضفافه مستريحاً

و ثقافة مصر هي جزء لا يتجزأ من ثقافة النيل الذي قد يغضب احيانا لكن لا يدمر .. يفيض أحياناً و لا يطغى و تحوطه السدود لتحميه و لينتظم في سيره و يروي الزرع الاخضر اما النبت الشيطاني فيقلع دوماً من جذوره لتظل الاعماق نظيفة لا يستطيع احد تدنيسها .. هذه هي مصر التي قضت على احلام الطغاة و قهرت قاهرتها الغزاة و الاعداء عبر التاريخ

و لم يستطيع احد التمكن منها و كانت دوماً عصيةً

تؤثر اكتر مما تتأثر .. و ما تأثرت به بفعل رياح التصحر ها هي تتطهر منه و تطرده بعيدا عن ترابها

الذي ترويه المياة النقية لينبت الزرع و الخيرات و تمكث خيراته في الارض اما الرياح المتصحرة فهي كالزبد الذي لا يستطيع المكوث على الارض و يضيع جفاءً .