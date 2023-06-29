ads
الخميس 29 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الأزهر يحيى الموقف المشرف للإمارات والأردن ردًا على حرق المصحف الشريف

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

وجّه الأزهر الشريف، تحية إجلال وتقدير من الأزهر الشريف، إلى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والمملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، على موقفهما المشرف من الانتهاكات السويدية في حق المصحف الشريف، واستدعائهما لسفراء السويد لدى البلدين، وتقديم مذكرات احتجاج رسمية.

ويقدر الأزهر الشريف هذه المواقف المشرفة، فإنه يدعو إلى استنهاض الهمم للدفاع عن المصحف الشريف ومقدسات المسلمين، وتشجيع الدول الإسلامية لاتخاذ مواقف مماثلة وواضحة للتعبير عن رفض مثل هذه القرارات التي لن تؤدي إلا لمزيد من التعصب والكراهية وبث الفتن والشرور.

ودعا الأزهر للاستفادة من هذه المواقف الإسلامية والعربية المشرفة في التأثير على الرأي العام العالمي، ووضع حد لفوضى الحريات، وديكتاتورية الفوضى التي لا تمارس إلا حينما يتعلق الأمر بمقدسات ورموز المسلمين.

الأزهر الشريف الإمارات العربية المتحدة المملكة الأردنية الهاشمية الأزهر

الأكثر قراءة

نص إحالة المتهم بهتك عرض طفل مدينة نصر للجنايات

أيمن عبدالحميد: زيادة الصادرات العقارية تتطلب تسهيل الإقامة وتوثيق الوحدات للمستثمر الأجنبى

ضبط شاب طعن والدته وشقيقه "بالسكين" بالجيزة

30 يونيو

وزير السياحة يوجه بفتح تحقيق عاجل حول أزمة الحجاج المصريين في منى

"انزل اكشف واطمن".. 11 مبادرة للصحة جددتها "100 يوم صحة" (تفاعلي)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

النوستالجيا القاتلة!

بسنت حسن

حلف الثلاثين من يونيو

ماجد حبته

شفرة 30 يونيو

د. محمد عفيفي

30 يونيو

أحمد بهاء الدين شعبان

فى الفكر الصهيونى المُعاصر| وثيقة «الحسم»: الحياة على أسنة الحراب!

سامح الأسوانى

مشاهد العيد

محمد العسيري

وكل وقفة.. بعدها عيد

أشرف عبدالشافي

أشرف عبدالشافى يكتب: رائحة الأسماء 

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟