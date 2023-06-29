حزب الوفد: حرق المصحف فى السويد عمل جبان وضد حق الإنسان والمُعتقد 

أدانت لجنة العلاقات الخارجية في حزب الوفد، جريمة حرق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وقالت لجنة العلاقات الخارجية في حزب الوفد: "إن هذا العمل الجبان غير المقبول هو ضد حقوق الإنسان وحريته التي تنادي بها الدول، كما أنه ضد حرية المعتقد ويعتد استفزازًا واضحًا لمشاعر المسلمين في كافة أنحاء العالم خاصة أنه يأتي في أيام الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.. إلى جانب أنه يخالف كافة الكتب السماوية والأعراف ويؤذي مشاعر الغير".

وأضافت لجنة العلاقات الخارجية "أن العمل جرى بتصريح واضح من الجهات المسئولة في السويد ما يعد انتهاكًا واضحًا وغير مقبول، فبدلًا من التصدي لهذا الفعل من جانبها تساعد على ارتكابه".

وأبدت لجنة العلاقات الخارجية استغرابها من هذا التصرف في ظل مناداة مثل هذه الدول بحقوق الإنسان والمُعتقد مرارًا وتكرارًا، إلا أنها في هذه الواقعة تساعد في الاعتداء الواضح على حقوقه ومعتقداته ما يعد ازدواجية للمعايير لديها".