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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مبادرة "العيد أحلى" تستقبل المواطنين فى 93 مركز شباب بالمنيا

أحتفالات المواطنين
أحتفالات المواطنين ضمن مبادرة العيد أحلي

تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، واصلت مديرية الشباب والرياضة فعاليات مبادرة (العيد أحلى ) طوال أيام العيد من خلال فتح أبواب مراكز الشباب بجميع مراكز ومدن المحافظة لاستقبال الجمهور من الأطفال والشباب وأسرهم.

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وأوضح مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المبادرة تأتي في إطار تعظيم دور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية لجميع الشباب والنشء، لافتاً إلى أن المبادرة يتم تنفيذها في 93 مركز شباب على مستوى مدن وقرى المحافظة، وعدم اقتصار دور مراكز الشباب على ممارسة الرياضة فقط بل جذب أكبر عدد من المشاركين في الأنشطة والفعاليات وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة بالمراكز، وتقديم حزمة متنوعة من البرامج والأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والترويحية والخدمية والتي تناسب كافة الأعمار ومختلف الفئات.

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وأضاف عكاشة، أن مراكز الشباب استقبلت منذ انطلاق المبادرة صباح أمس أول أيام العيد أكثر من 77 ألف متردد ومستفيد، بهدف إدخال البهجة والسعادة عليهم، من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة داخل مراكز الشباب، وإتاحة إمكانيات المراكز للجمهور، والتي تنوعت بين ألعاب رياضية وأنشطة ترفيهية وملاهي، وتوزيع ألعاب وهدايا للأطفال داخل مراكز الشباب.

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المنيا مبادرة العيد أحلي 93 مركز شباب أحتفالات المواطنين بالعيد مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا السيد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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