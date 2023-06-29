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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تطرح أغنية "أنا من مصر" بمناسبة ذكرى 30 يونيو (فيديو)

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

أذاعت وزارة الداخلية أغنية بعنوان "أنا من مصر" تستعرض النجاحات المصرية بمناسبة ذكرى 30 يونيو.

وأرسل  اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس السيسى بمناسبة ذكرى الثورة جاء فيها: "فى ذكرى الأعياد تتهادى إلى الأذهان عظيم الذكريات، وبمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، يُسعدنى أن أتقدم وهيئة الشرطة لسيادتكم بأبلغ عبارات التهنئة راجياً المولى عز وجل أن يُكلل مسيرتكم بالتوفيق والسداد.

أضاف:"سيادة الرئيس.. جسدت ملحمة ثورة 30 يونيو قدرة المصريين على صنع التاريخ والتعبير عن إرادة شعبية سعت نحو التخلص من دعاوى التفرقة، والانطلاق نحو ترسيخ ثوابت الهوية المصرية.. ليسطر التاريخ أزهى مراحل النضال الوطنى فى البناء والتنمية والإزدهار، ويشهد العالم بأسره على تكاتف المجتمع المصرى العظيم ومؤسساته.. خلف قيادتكم الوطنية الحكيمة تجسيداً لكفاح شعب أبى .. وانتصارًا لقيم الكرامة والعزة حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الحق والخير خطاكم إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير وكل عام وسيادتكم بخير".

وزارة الداخلية أنا من مصر النجاحات المصرية ذكرى 30 يونيو اللواء محمود توفيق

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