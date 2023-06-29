المطران شيحان يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة

هنأ المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.

وقال المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، في بيان له نشره "المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة" صباح اليوم: “باسم إبرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان. باسم مطرانها، وباسم كهنتها ورهبانها، وعموم أبناء الطائفة المارونية في مصر.

واستكمل المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، نرسل كلمة تهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو العظيمة ذاك اليوم المجيد في تاريخ مصر المجيد والذي بشر وكرس لقيم الجمهورية الجديدة التي شهدت البناء والتنمية، وترسيخ لقيم الهوية الوطنية وقيم التسامح والتعايش بين المصريين.

وأضاف المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، نرفع صلواتنا لله القدوس من أجلكم ومن أجل نهضة وسلامة وطننا العزيز مصر حفظها الله وحفظكم. كل عام وأنتم بخير... تحيا مصر".