بعد إغلاقه 13 عامًا.. افتتاح ‏السيرك القومى بالعريش

افتتح اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، والفنان ‏أحمد الشافعي، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية ‏بوزارة الثقافة- نائباً عن وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني، السيرك القومي في مدينة العريش، وذلك بعد إغلاق ‏استمر 13 عامًا.

وأعربت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، عن سعادتها ‏بعودة الحياة لطبيعتها بمحافظة شمال سيناء، بعد ‏الجهود التي بذلتها الدولة المصرية، في بتر أذرع الإرهاب ‏اللعين، وتحقيق الأمن والأمان لأهالينا على أرض سيناء.

وأضافت وزيرة الثقافة، أن هذا الافتتاح يأتي ضمن ‏برنامج حافل من الأنشطة والفعاليات تُنفذه وزارة الثقافة بالتعاون ‏مع محافظة شمال سيناء، لإعادة الحياة إلى طبيعتها بمدن وقرى المحافظة، مؤكدة حرص الوزارة على أن تكون تذاكر السيرك مُخفضة للجمهور، فضلاً عن إعفاء ذوي الهمم ‏من رسوم دخول حفلات السيرك.

من جهته، ثمن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، ‏جهود وزارة الثقافة في تقديم الخدمات الثقافية والفنية المتعددة ‏لأهالي شمال سيناء، والمساهمة الفعالة في توعية أبناءنا بمغبات ‏الأفكار المتطرفة، وأهمية الوعي الثقافي لبناء المجتمعات، معرباً ‏عن تطلعاته إزاء تفعيل المزيد من التعاون والتنسيق بين المحافظة ‏والوزارة، لضمان استمرارية هذه الجهود البناءة في خدمة أبناء ‏المحافظة.‏

وأوضح الفنان أحمد الشافعي، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية ‏والاستعراضية، أن هذا الافتتاح يأتي تزامناً مع افتتاح السيرك ‏القومي بالعجوزة، والسيرك القومي بجمصة، خلال أيام العيد، وهو ‏ما يؤكد حرص الوزارة على تكثيف الخدمة الثقافية، وتحقيق مبدأ ‏العدالة الثقافية للجميع، وأكد الشافعي أن استئناف إقامة عروض ‏السيرك بمدينة العريش بعد غياب استمر 13 عامًا، يُجسد مدى ‏اهتمام الدولة بتعظيم دور القوة الناعمة في الارتقاء بالمجتمع ‏وتعميق قيم الولاء والانتماء لدى أبنائه.‏

واختتم الشافعي لأن برنامج فعاليات السيرك يستمر يوميًا من ‏الساعة التاسعة مساءً حتى نهاية شهر أغسطس المُقبل.

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