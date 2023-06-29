ads
الخميس 29 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ضبط راكب حاول تهريب 204 عبوات مستلزمات طب الأسنان وآخر بحوزته مخدرات وصواعق

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، محاولة راكب أجنبي من أصل مصري تهريب كمية كبيرة من مستلزمات طب الأسنان، كما تم ضبط راكب مصري بحوزته كمية متنوعة من المخدرات والصواعق.

المحاولة الأولى كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من لندن استوقف أحمد إبراهيم الجمل مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب في أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسومًا جمركية، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد محمد جبر مأمور الجمرك ومحمود شحاته رئيس القسم؛ تلاحظ لهما وجود كثافات معدنية وسط الملابس بالحقائب، فكلف إبراهيم عامر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3؛ الدكتور مؤمن حسن مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، ما أسفر عن ضبط كمية من مستلزمات طب الأسنان بلغ عددهم 204 عبوات متنوعة شارك في الضبط محمد السيد قنديل مأمور الجمرك وطارق فرج من إدارة الأمن الجمركي. 

والحالة الثانية كانت بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار، وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من باريس، حيث تم ضبط راكب مصري بحوزته 29 شريطا لعقار الترامادول المخدر بإجمالي 288 قرصًا و4 قطع حشيش بوزن 95.5 جرام  وأيضا 2 صاعق ومطواة واسبراي رادع أفاد تقرير ادارة الحماية المدنية بالمطار بأنه محظور حيازتهم طبقًا للقانون رقم 394  لسنة 1954، تم الضبط بواسطة كل من هيثم رجب الدمرداش مأمور التفتيش اليدوي وعلي جلال محمد مأمور الجمرك في التفتيش الذاتي والدكتور مؤمن حسن في الجرد والعد والتصنيف وتحريز المضبوطات.

أمر الدكتور صابر عبد الحميد مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 166 لسنة 2023 ضد الراكب الأول كما أمر أحمد أبو بكر فؤاد مدير الإدارة الثانية بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 167 لسنة 2023 ضد الراكب الثاني، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب الثاني للنيابة المختصة.

4872A4B3-4624-439C-9C5C-FA557EB5E861
4872A4B3-4624-439C-9C5C-FA557EB5E861
097EF46F-E8D5-4C71-87D3-D48510C51C3E
097EF46F-E8D5-4C71-87D3-D48510C51C3E
79492CA3-4611-4656-98A7-35EF27F2298C
79492CA3-4611-4656-98A7-35EF27F2298C
80D7C333-A73B-4399-ABD4-16B2CEFC3D82
80D7C333-A73B-4399-ABD4-16B2CEFC3D82
41FF37B7-21E9-45FB-A6F6-9BB1D3CF6407
41FF37B7-21E9-45FB-A6F6-9BB1D3CF6407
تهريب مخدرات وصواعق طب الأسنان حاول تهريب جمارك مطار القاهر

الأكثر قراءة

سافيو يعقد حسابات الأهلي في الموسم الجديد

تحرك عاجل ضد مراكز خدمة حجاج قصرت فى مهمتها.. ومطالبتها بتعويض مادى

حكم توزيع لحم الأضحية.. وآخر موعد للنحر في عيد الأضحى

إصابة 8 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم بالإسماعيلية

توزيع درجات الفيزياء لطلاب الثانوية العامة 2023 للأسئلة المقالية والموضوعية

ضبط محطتى تمويل سيارات متوقفتين عن العمل دون إذن بالبحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

فى الفكر الصهيونى المُعاصر| وثيقة «الحسم»: الحياة على أسنة الحراب!

سامح الأسوانى

مشاهد العيد

محمد العسيري

وكل وقفة.. بعدها عيد

أشرف عبدالشافي

أشرف عبدالشافى يكتب: رائحة الأسماء 

خالد عكاشة

تمرد قوات فاجنر.. وما يحمله من أسئلة المصير

ماجد حبته

بايدن لم يغلق جوانتانامو!

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟