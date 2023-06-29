ضبط راكب حاول تهريب 204 عبوات مستلزمات طب الأسنان وآخر بحوزته مخدرات وصواعق

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، محاولة راكب أجنبي من أصل مصري تهريب كمية كبيرة من مستلزمات طب الأسنان، كما تم ضبط راكب مصري بحوزته كمية متنوعة من المخدرات والصواعق.

المحاولة الأولى كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من لندن استوقف أحمد إبراهيم الجمل مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب في أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسومًا جمركية، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد محمد جبر مأمور الجمرك ومحمود شحاته رئيس القسم؛ تلاحظ لهما وجود كثافات معدنية وسط الملابس بالحقائب، فكلف إبراهيم عامر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3؛ الدكتور مؤمن حسن مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، ما أسفر عن ضبط كمية من مستلزمات طب الأسنان بلغ عددهم 204 عبوات متنوعة شارك في الضبط محمد السيد قنديل مأمور الجمرك وطارق فرج من إدارة الأمن الجمركي.

والحالة الثانية كانت بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار، وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من باريس، حيث تم ضبط راكب مصري بحوزته 29 شريطا لعقار الترامادول المخدر بإجمالي 288 قرصًا و4 قطع حشيش بوزن 95.5 جرام وأيضا 2 صاعق ومطواة واسبراي رادع أفاد تقرير ادارة الحماية المدنية بالمطار بأنه محظور حيازتهم طبقًا للقانون رقم 394 لسنة 1954، تم الضبط بواسطة كل من هيثم رجب الدمرداش مأمور التفتيش اليدوي وعلي جلال محمد مأمور الجمرك في التفتيش الذاتي والدكتور مؤمن حسن في الجرد والعد والتصنيف وتحريز المضبوطات.

أمر الدكتور صابر عبد الحميد مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 166 لسنة 2023 ضد الراكب الأول كما أمر أحمد أبو بكر فؤاد مدير الإدارة الثانية بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 167 لسنة 2023 ضد الراكب الثاني، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب الثاني للنيابة المختصة.

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