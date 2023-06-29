ads
الخميس 29 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

أفضل مشروبات الهضم بعد تناول لحوم عيد الأضحى

أفضل مشروبات الهضم
أفضل مشروبات الهضم بعد تناول لحوم عيد الأضحى

لا صوت يعلو فوق صوت "لحمة العيد" فبعد تناول وجبة ثقيلة تحتوي على لحوم والحلويات المتمثلة في الكرشة والممبار، يمكن تجربة بعض المشروبات التي تساعد على الهضم وتسهيل حركة الأمعاء. 

ويسعى البعض لتسهيل عملية الهضم، من خلال تناول بعض المشروبات التي تعزز صحة الأمعاء خلال هذه الأيام، فيما يلي بعض الاقتراحات وفقًا لما ذكره موقع "health"" الطبي.

الشاي الأخضر: 

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي قد تعزز الهضم وتخفف من التورم والغازات، وبالتالي يمنع حدوث التقلصات المعوية.

شاي الأعشاب: 

يمكن استخدام أنواع معينة من الشاي الأعشاب مثل الشاي البابونج أو الشاي النعناع لتخفيف الانتفاخ وتهدئة الجهاز الهضمي، ومنع الإصابة بالإٍسهال.

المياه الدافئة: 

شرب الماء الدافئ على معدة فارغة أو خلال الوجبات يمكن أن يعزز الهضم ويحفز حركة الأمعاء، كما أنه يساعد في تفتيت الدهون المتراكمة بالبطن، بالإضافة إلي الماء بالليمون والعسل، فمزج عصير الليمون والعسل بالماء الدافئ قد يساعد في تهدئة الجهاز الهضمي وتحفيز حركة الأمعاء.

العصائر الطبيعية: 

مشروبات مثل عصير الليمون الطبيعي، عصير الأناناس، أو عصير الخضروات يمكن أن تحفز عملية الهضم وتعزز حركة الأمعاء، كما يمكن تناول مشروب الزنجبيل المفروم أو الشاي المحلى بالزنجبيل لتهدئة الجهاز الهضمي وتخفيف الغازات.

اللبن الزبادي: 

يحتوي على نسبة عالية من البروبيوتيك، الذي يمكن أن يعزز الهضم ويعيد التوازن إلى الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى منع حدوث التقلصات.

مشروبات الأعشاب الهضمية: 

يوجد العديد من المشروبات المتاحة في الأسواق التي تحتوي على مكونات هضمية طبيعية مثل الشمر واليانسون والهيل والزنجبيل، فمن المهم أيضًا الاهتمام بالتوازن الغذائي وتجنب تناول كميات كبيرة من الطعام في وجبة واحدة، وممارسة النشاط البدني بعد تناول الوجبة لتعزيز عملية الهضم. قد يكون من الأفضل استشارة الطبيب أو الصيدلي للحصول على نصائح إضافية حسب حالتك الشخصية.

الشاى الاخضر العصائر الطبيعية لحمة العيد الكرشة والممبار شاي الأعشاب اللبن الزبادي شاى البابونج

الأكثر قراءة

تحرك عاجل ضد مراكز خدمة حجاج قصرت فى مهمتها.. ومطالبتها بتعويض مادى

رجل يخنق زوجته حتى الموت فى الجيزة: طلبت منى العيدية

تفاصيل مكافأة أوسوريو للاعبى الزمالك.. 200 دولار بشرط واحد

"روان" حديث مواقع التواصل بمشروع تخرج "تمرد": متوقعتش ردود الفعل

محافظ مطروح يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة ٣٠ يونيو

الشاهد| مدحت العدل يروى شهادته لـ محمد الباز عن جماعة الإخوان فى 30 يونيو الليلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

فى الفكر الصهيونى المُعاصر| وثيقة «الحسم»: الحياة على أسنة الحراب!

سامح الأسوانى

مشاهد العيد

محمد العسيري

وكل وقفة.. بعدها عيد

أشرف عبدالشافي

أشرف عبدالشافى يكتب: رائحة الأسماء 

خالد عكاشة

تمرد قوات فاجنر.. وما يحمله من أسئلة المصير

ماجد حبته

بايدن لم يغلق جوانتانامو!

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟