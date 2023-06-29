أفضل مشروبات الهضم بعد تناول لحوم عيد الأضحى

لا صوت يعلو فوق صوت "لحمة العيد" فبعد تناول وجبة ثقيلة تحتوي على لحوم والحلويات المتمثلة في الكرشة والممبار، يمكن تجربة بعض المشروبات التي تساعد على الهضم وتسهيل حركة الأمعاء.

ويسعى البعض لتسهيل عملية الهضم، من خلال تناول بعض المشروبات التي تعزز صحة الأمعاء خلال هذه الأيام، فيما يلي بعض الاقتراحات وفقًا لما ذكره موقع "health"" الطبي.

الشاي الأخضر:

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي قد تعزز الهضم وتخفف من التورم والغازات، وبالتالي يمنع حدوث التقلصات المعوية.

شاي الأعشاب:

يمكن استخدام أنواع معينة من الشاي الأعشاب مثل الشاي البابونج أو الشاي النعناع لتخفيف الانتفاخ وتهدئة الجهاز الهضمي، ومنع الإصابة بالإٍسهال.

المياه الدافئة:

شرب الماء الدافئ على معدة فارغة أو خلال الوجبات يمكن أن يعزز الهضم ويحفز حركة الأمعاء، كما أنه يساعد في تفتيت الدهون المتراكمة بالبطن، بالإضافة إلي الماء بالليمون والعسل، فمزج عصير الليمون والعسل بالماء الدافئ قد يساعد في تهدئة الجهاز الهضمي وتحفيز حركة الأمعاء.

العصائر الطبيعية:

مشروبات مثل عصير الليمون الطبيعي، عصير الأناناس، أو عصير الخضروات يمكن أن تحفز عملية الهضم وتعزز حركة الأمعاء، كما يمكن تناول مشروب الزنجبيل المفروم أو الشاي المحلى بالزنجبيل لتهدئة الجهاز الهضمي وتخفيف الغازات.

اللبن الزبادي:

يحتوي على نسبة عالية من البروبيوتيك، الذي يمكن أن يعزز الهضم ويعيد التوازن إلى الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى منع حدوث التقلصات.

مشروبات الأعشاب الهضمية:

يوجد العديد من المشروبات المتاحة في الأسواق التي تحتوي على مكونات هضمية طبيعية مثل الشمر واليانسون والهيل والزنجبيل، فمن المهم أيضًا الاهتمام بالتوازن الغذائي وتجنب تناول كميات كبيرة من الطعام في وجبة واحدة، وممارسة النشاط البدني بعد تناول الوجبة لتعزيز عملية الهضم. قد يكون من الأفضل استشارة الطبيب أو الصيدلي للحصول على نصائح إضافية حسب حالتك الشخصية.