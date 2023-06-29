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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إقبال متوسط على حديقة الأورمان فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك

حديقة الأورمان
حديقة الأورمان

توافدت أعداد متوسطة من المواطنين على حديقة الأورمان صباح اليوم، من أجل الاحتفال بثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك وسط أجواء احتفالية ونغمات الأغاني الشعبية التي سادت كل أرجاء الحديقة، ولعب الأطفال والشباب لكرة القدم، وغيرها من الألعاب.

ورصد "الدستور" انطباع زوار حديقة الأورمان في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وطريقة قضائهم لثاني أيام عيد الأضحى داخل حديقة الأورمان، والوقوف على آرائهم في نظام ونظافة حديقة الأورمان.

وقالت إيمان أحمد، 52 عامًا، إحدى القاطنات في شارع أحمد عامر في منطقة المنشية، التابعة لحي مدينة نصر، التابعة لمحافظة القاهرة  لـ"الدستور: إنها حرصت على الذهاب برفقة أولادها الشباب لحديقة الأورمان، ومعها شقيقتها وأولادها، حتى يلعب الشباب الكرة معًا، وتجلس هى وشقيقتها وسط الورود، ويتجولان معًا وسط مشاتل الورود والزهور النادرة في حديقة الأورمان.

تابعت “الشباب بيفرحوا أوي، وإحنا بنتفرج عليهم وهما بيلعوا، واتعودنا على الرحلة الخاصة بحديقة الأورمان، منذ أن تزوجت أنا وشقيقتي، وطوال السنوات الماضية كنا نحافظ عليها بشكل دائم.

فيما قالت سعدية محمود، 35 عامًا، قاطنة في شارع عباس أحمد، في منطقة الطالبية التابعة لحي الهرم في محافظة الجيزة، لـ"الدستور" إن أولادها يفضلون الذهاب إلى الأماكن الخضراء الشاسعة من أجل اللعب معًا ومع الأطفال الآخرين، وأشارت إلى أن إجازة العيد الطويلة فرصة جيدة للتفاعل مع الأطفال، والذهاب للتنزه عدة مرات، منوهة: “عاملين خطة للعيد علشان الأطفال يتبسطوا ويقضوا عيد لطيف”.

أضاف عمر محمد، القاطن في شارع محمد حسن، في منطقة بين السرايات، التابعة لمحافظة الجيزة، لـ"الدستور" أن الذهاب لحديقة الأورمان بالنسبة لجميع سكان بين السرايات أمر عادي جدًا، لأنها قريبة ونذهب لها في كل الأوقات، لذلك الذهاب لقضاء الوقت فيها في العيد أمر طبيعي.

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