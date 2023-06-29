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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

المفتى يدين حرق المصحف فى السويد.. ويجدد دعوته لإصدار قانون يجرّم الإساءة للأديان

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

أدان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، بأشد العبارات إقدام مجموعة من المتطرفين على حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وشدد مفتي الجمهورية، في بيان أصدره اليوم، على أن مثل هذه الإساءات غير المسئولة تؤجج مشاعر الكراهية وتبث الفتنة وتعكس مظاهر الإسلاموفوبيا البغيضة، بما يحتم ضرورة تدخل المجتمع الدولي وكافة منظماته وهيئاته للتصدي لهذه المهاترات والإساءات ومواجهة كل ما من شأنه إثارة ونشر سموم الفتنة والكراهية.

وأكد المفتي أن هذه الإساءات المتكررة تمثل إساءة صريحة وتحديًا صريحًا لمشاعر جميع المسلمين على مستوى العالم، مطالباً بضرورة التصدي لمثل هذه الإساءات وغيرها التى لا طائل من ورائها سوى نشر الفتنة والكراهية، وتسهم في زيادة الهوة بين الحضارات والثقافات، وتشيع الكراهية بين مختلف الشعوب وأتباع الأديان.

وجدد مفتي الجمهورية دعوته إلى ضرورة إصدار قانون دولي يجرّم الإساءة للأنبياء والأديان والمقدسات والرموز الدينية حفاظاً على السلم العام على مستوى العالم.

مفتى الجمهورية هيئات الإفتاء عيد الأضحى المبارك المصحف الشريف

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