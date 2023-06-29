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الخميس 29 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: سيرجيو راموس يفكر فى العودة إلى إشبيلية هذا الصيف

راموس
راموس

أفادت تقارير صحفية، اليوم الخميس، بأن الإسباني سيرجيو راموس يفكر في العودة إلى ناديه السابق إشبيلية.

وقالت إذاعة “كادينا سير" الإسبانية، إن راموس منفتح على العودة إلى إشبيلية ويريد الاعتزال في النادي الأندلسي.

صاحب الـ 37 عامًا بدأ مسيرته في إشبيلية حتى انتقل منه في 2005 إلى ريال مدريد في صفقة قياسية بلغت 27 مليون يورو.

وكانت تقارير تشير إلى أن نادي اتحاد جدة السعودي يفكر في ضم راموس بدلًا من نجمنا المصري أحمد حجازي قائد الفريق الذي تعرض للرباط الصليبي والذي سيعود على منافسات كأس العالم للأندية في جدة ديسمبر المقبل.

وكان نادي باريس سان جيرمان قد أعلن رحيل سيرجيو راموس عن صفوف الفريق بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم الماضي 2022-2023.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية، إلى رغبة راموس في الانتقال إلى الدوري السعودي، لذلك رفض تجديد عقده مع باريس سان جيرمان.

 ولعب راموس 58 مباراة بقميص باريس سان جيرمان، حيث سجل 6 أهداف وصنع هدفين وتلقى 7 بطاقات صفراء وتعرض للطرد مرتين.

راموس سيرجيو راموس اشبيلية باريس سان جيرمان سان جيرمان

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