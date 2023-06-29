بدراوي: ثورة 30 يونيو علامة مضيئة في تاريخنا الوطني

قال محيى بدراوي، مستشار الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن ثورة 30 يونيو ستظل علامة مضيئة بأحرف من نور في تاريخنا الوطني، وعالقة وراسخة في قلب ووجدان جموع الشعب المصري العظيم، ذلك اليوم الذي انحاز فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى لإرادة الشعب، وأنقذ مصر والمنطقة العربية بأكملها من مصير مظلم ووضع مصر على الطريق الصحيح، وسريعًا حقق الأمن والأمان والاستقرار وحارب الإرهاب، وانطلقت على أرض الوطن المشروعات القومية العملاقة في مختلف المجالات.

وأضاف محيى بدراوي أن ثورة 30 يونيو لم تكن مجرد انتفاضة لإزاحة نظام حكم رفضته جموع الشعب، بل كانت فاتحة ونقطة انطلاق لعصر جديد، عصر البناء والتعمير والإنجازات والمشروعات القومية العملاقة، بناء دولة جديدة وجمهورية ثانية تستعيد بها مصر مكانتها ومجدها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتابع أن ثورة 30 يونيو هي الأهم في تاريخ الوطن، ولولاها ما وصلنا إلى ما نحن عليه الآن، موجهاً التحية والتقدير إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والقوات المسلحة الباسلة التي انحازت إلى إرادة المصريين في ثورتهم التاريخية ضد الجماعة الإرهابية.