"المصريين الأحرار" يهنئ الرئيس السيسي والمصريين بذكرى ثورة 30 يونيو

هنأ حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، جموع المصريين والرئيس عبد الفتاح السيسي والمؤسسات الوطنية بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وقال الحزب، في بيان له، إننا نحتفل بذكرى ملحمة وطنية تُدرس للأجيال المتعاقبة وإضافة قوية في سجل البطولات التي يكون قائدها إرادة الشعب وصمام الأمان فيها جيش مصر الباسل، ضرب المصريون أروع الأمثلة في الثبات والعزيمة للحفاظ علي الوطن من أيدي جماعات إرهابية مأجورة صاحبة اجندات خاصة مدعومة خارجيًا استهدفت تدمير هوية مصر واستباحة مقدرات الوطن وحتى دماء أبنائه.

وأضاف أن التلاحم الشعب كان طوق نجاة من منزلة الفوضى والفاشية الذي دفع نحو بكل قوة جماعة الإرهاب والداعمين لهم، وكان قول المصريين مرحلة فصل ودرس قاسي بأن الوعي المصري لا يمكن العبث معه او التلاعب به، وبدأت بلادنا مرحلة جديدة في عهدها بعد الخروج من عنق الزجاجة إلى مهد الأمان.



وأكد حزب المصريين الأحرار، أن مصر تخطّو لطريق الجمهورية الجديدة رغم ما يحيط من تحديات جسيمة وإرث عتيق من إشكاليات تراكمية عبر حقب زمنية، ورغم ما يُحاك من كل فج وصوب مازالت حاضرة باقية وصامدة ودور المصريين الحفاظ علي أقطاب يونيو ودعائم بلادهم والاصطفاف خلف القيادة لتجاوز كل الصعاب.



وتابع أن الأزمة الأقتصادية تطول كافة البلدان ورغم وجودنا ضمن الدول النامية لازال مصر تعمل وتنشئ مصانع وتتوسع في الزراعة وخاصة السلع الإستراتيجية وترسم خارطة صناعية زراعية تجارية تزامنًا مع تطوير شامل للبنية التحتية المنهارة والمتهالكة، وتشييد مدن جديدة وغيرها، وكان الفضل للجهود الرامية وتوافر الأمن والاستقرار المصري.

وأشار إلى أن المصريين تحملوا الكثير من الاعباء علي كاهل المسؤولية الوطنية بهدف تحقيق وترسيخ دعائم الدولة ولذا يتعين علي الحكومة اتخاذ خطوات جادة وفاعلة لتحقيق ما يرنو إليه الرئيس ويتطلع له الشعب العظيم.



وأكد أن محاولات التفتيت والتفريق والإحباط لن تتوقف وتستهدف عموم المصريين لإن عدونا يدرك بأننا شعب تحركه المشاعر ولكن سلاح الوعي وفطنة المصريين بأهمية الإصطفاف الوطني ومساندة الرئيس ومؤسسات الدولة يؤدي لتجاوز الصعاب ويحقق الحفاظ علي مقدرات الأمة وسلامة ووحدة أرضها.