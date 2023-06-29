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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

صناع الخير تبدأ ذبح الأضاحي وتوزيعها في المحافظات المختلفة (صور)

صورة للانشطة
صورة للانشطة

بدأت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي وبعد صلاة عيد الأضحى مباشرة الي عصر آخر أيام التشريق في الإنابة عن المضحين فى ذبح الأضاحي وتجزيرها وتوزيعها علي الأسر الأولى بالرعاية بالقرى الأشد احتياجًا في عدد من المحافظات ضمن مشروعها صك الأضحية وبحسب الشروط الشرعية للأضحية والتي أقرتها دار الإفتاء المصرية.

وأوضح هاني عبدالفتاح المدير التنفيذي لصناع الخير أن المؤسسة بدأت هذا العام  وللعام الثاني على التوالي إطلاق مشروع صك الأضحية لتوزيع لحوم الأضاحي على المستحقين كون لحوم الأضاحي احتياج ضروري للأسر الأكثر إحتياجاً فى القرى المستهدفة.

وتابع عبدالفتاح: “بدأت صناع الخير بذبح الأضاحي بحسب التوقيتات الشرعية لذبح الأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى وسوف تستمر  إلي عصر آخر أيام التشريق وتم التنسيق الكامل مع الجمعيات القاعدية حيث بدأ التوزيع بعد الذبح مباشرة و يتم التوزيع تحت إشراف وزارة التضامن الإجتماعى وبالتنسيق مع المحافظين كلا في محافظته وكذا مديريات التضامن الاجتماعي في المحافظات المستهدفة”.

وأشار عبدالفتاح إلى أن دخول صناع الخير مجال الوكالة عن المضحين فى الأضحية وتوزيع لحومها على الأسر المستحقة يأتي موازيا لتوسع المؤسسة في أنشطتها الخيرية المتعددة لتلبية الاحتياجات الأهم جنبًا إلى جنب مع تقديم الخدمات الطبية ذات الجودة فى مجال الوقاية من الإصابة بالعمى من خلال مبادرة عنيك في عنينا وحماية مرضى القدم السكري من بتر القدم كذلك ما تنفذه المؤسسة من مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر لصالح توفير فرص دخل معقولة للأسر الأشد احتياجًا من خلال توفير مراكب الصيد لصغار الصيادين وغيرها من المشروعات التنموية.

وحول المناطق التي تستهدفها صناع الخير في توزيع لحوم الأضاحي أوضح عبدالفتاح أن المؤسسة تتواجد بخدماتها النوعية فى كل القرى الأشد احتياجًا على مستوى الجمهورية وبخاصة في المناطق الحدودية والنائية وأن لحوم الأضاحي مثلها مثل كل خدمات صناع الخير تستهدف توصليها إلى سكان القرى الأشد احتياج عبر فريق عمل المؤسسة المنتشر في المحافظات المختلفة وأن من بين المحافظات التي يتم التوزيع فيها محافظات القاهرة الكبرى والفيوم وأسيوط والأقصر واسوان والبحيرة والوادي الجديد وغيرها من المحافظات.

صناع الخير ذبح الأضاحى التحالف الوطني الشروط الشرعية صك الأضحية

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