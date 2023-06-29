لجنة من "مصايف مطروح" تنذر منشآت سياحية خالفت اشتراطات العمل

نظمت الإدارة العامة للسياحة والمصايف بمحافظة مطروح برئاسة محمد أنور ، وكريم عرفان، مدير الشواطئ بمجلس مدينة مرسى مطروح، حملة للمرور على شواطئ “الليدو وروميل والغرام”، للاطمئنان على الجاهزية التامة والتأكد من توافر الخدمات اللازمة وأسعار السماشى وحسن التعامل مع رواد الشاطئ خلال عيد الأضحى.

وامتدت حملة الإدارة لعدد من المطاعم والمحال والمنشآت السياحية، أسفرت عن تحرير ٥ محاضر نظافة وعدم استكمال الشهادات الصحية ومحضر مخالفة بيئة، وتحرير ٥ إنذارات أخرى بعدم تحرير عقود عمل وشهادات قيد وتراخيص مزاولة حرفة وسلامة وصحة مهنية.

كما تم إعدام ٤٠ كيلو مواد غذائية متنوعه وتحريز ١٢ كيلو لحوم وتسليمها إلى مديرية التموين والطب البيطري لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعه المستمرة وتكثيف جهود المرور على الشواطئ للاطمئنان على حسن التعامل والنظافة وتواجد الغطاسين والخدمات اللازمة لأهالي المحافظة وزوار الشواطئ خاصة مع الاقبال الكبير على شواطئ مطروح الفيروزية.

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