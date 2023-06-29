ads
الخميس 29 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لجنة من "مصايف مطروح" تنذر منشآت سياحية خالفت اشتراطات العمل

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظمت الإدارة العامة للسياحة والمصايف بمحافظة مطروح برئاسة محمد أنور ، وكريم عرفان، مدير الشواطئ بمجلس مدينة مرسى مطروح، حملة للمرور على شواطئ “الليدو وروميل والغرام”،  للاطمئنان على الجاهزية التامة والتأكد من توافر الخدمات اللازمة وأسعار السماشى وحسن التعامل مع رواد الشاطئ خلال عيد الأضحى. 

وامتدت حملة الإدارة لعدد من المطاعم والمحال والمنشآت السياحية، أسفرت عن تحرير ٥ محاضر نظافة وعدم استكمال الشهادات الصحية ومحضر مخالفة بيئة، وتحرير ٥ إنذارات أخرى بعدم تحرير عقود عمل وشهادات قيد وتراخيص مزاولة حرفة وسلامة وصحة مهنية. 

 كما تم إعدام ٤٠ كيلو مواد غذائية متنوعه وتحريز ١٢ كيلو لحوم وتسليمها إلى مديرية التموين والطب البيطري لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعه المستمرة وتكثيف جهود المرور على الشواطئ  للاطمئنان على حسن التعامل والنظافة وتواجد الغطاسين والخدمات اللازمة لأهالي المحافظة وزوار الشواطئ خاصة مع الاقبال الكبير على شواطئ مطروح الفيروزية.

IMG-20230629-WA0067
IMG-20230629-WA0067
IMG-20230629-WA0073
IMG-20230629-WA0073
IMG-20230629-WA0070
IMG-20230629-WA0070
IMG-20230629-WA0065
IMG-20230629-WA0065
IMG-20230629-WA0078
IMG-20230629-WA0078
IMG-20230629-WA0076
IMG-20230629-WA0076
IMG-20230629-WA0077
IMG-20230629-WA0077
IMG-20230629-WA0075
IMG-20230629-WA0075
IMG-20230629-WA0080
IMG-20230629-WA0080
IMG-20230629-WA0079
IMG-20230629-WA0079
IMG-20230629-WA0064
IMG-20230629-WA0064
أهالي مطروح الإدارة العامة للسياحة شواطئ مطروح محافظ مطروح مدينه مرسي مطروح مطروح

الأكثر قراءة

تحرك عاجل ضد مراكز خدمة حجاج قصرت فى مهمتها.. ومطالبتها بتعويض مادى

رجل يخنق زوجته حتى الموت فى الجيزة: طلبت منى العيدية

"روان" حديث مواقع التواصل بمشروع تخرج "تمرد": متوقعتش ردود الفعل

مقتل تاجر فاكهة فى بولاق الدكرور على يد 3 عاطلين

30 يونيو ثورة شعب.. 7 عومل جعلت مصر مركزًا إقليميًا لتداول الغاز والطاقة

أثناء اجتماع.. روسيا تعلن مقتل جنرالين وأكثر من 50 ضابطا ومستشارًا عسكريًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

فى الفكر الصهيونى المُعاصر| وثيقة «الحسم»: الحياة على أسنة الحراب!

سامح الأسوانى

مشاهد العيد

محمد العسيري

وكل وقفة.. بعدها عيد

أشرف عبدالشافي

أشرف عبدالشافى يكتب: رائحة الأسماء 

خالد عكاشة

تمرد قوات فاجنر.. وما يحمله من أسئلة المصير

ماجد حبته

بايدن لم يغلق جوانتانامو!

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟