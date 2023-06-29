حبس تاجر مخدرات ضبط بـ15 كيلو "هيروين وهيدرو" فى الإسماعيلية

أمرت نيابة فايد بالإسماعيلية، اليوم الخميس، بحبس تاجر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازته كمية كبيرة من مخدر الهيروين وزنت 5 كيلوجرامات- كمية من مخدر الهيدرو وزنت 10 كيلوجرامات.

البداية بورود بلاغ إلى وحدة مباحث مركز فايد، برئاسة المقدم محمود عبداللطيف، وعلى الفور قام النقيب أحمد ممتاز باصطحاب قوة كبيرة من المركز ومداهمة محل سكن المتهم بعد تقنين الإجراءات، وتم ضبط المتهم وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 5 كيلوجرامات- كمية من مخدر الهيدرو وزنت 10 كيلوجرامات- مبلغ مالى- هاتف محمول).

وبمواجهته، اعترف بحيازته المضبوطات بهدف الاتجار في المواد المخدرة، والمبلغ المالي من حصيلة تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.. تم تحرير المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.