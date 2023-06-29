ads
الخميس 29 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس تاجر مخدرات ضبط بـ15 كيلو "هيروين وهيدرو" فى الإسماعيلية

حبس
حبس

أمرت نيابة فايد بالإسماعيلية، اليوم الخميس، بحبس تاجر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازته كمية كبيرة من مخدر الهيروين وزنت 5 كيلوجرامات- كمية من مخدر الهيدرو وزنت 10 كيلوجرامات.

البداية بورود بلاغ إلى وحدة مباحث مركز فايد، برئاسة المقدم محمود عبداللطيف، وعلى الفور قام النقيب أحمد ممتاز باصطحاب قوة كبيرة من المركز ومداهمة محل سكن المتهم بعد تقنين الإجراءات، وتم ضبط المتهم وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 5 كيلوجرامات- كمية من مخدر الهيدرو وزنت 10 كيلوجرامات- مبلغ مالى- هاتف محمول).

وبمواجهته، اعترف بحيازته المضبوطات بهدف الاتجار في المواد المخدرة، والمبلغ المالي من حصيلة تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.. تم تحرير المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

الاتجار في المواد المخدرة الهاتف المحمول الهيروين العامة التحقيقات

الأكثر قراءة

تحرك عاجل ضد مراكز خدمة حجاج قصرت فى مهمتها.. ومطالبتها بتعويض مادى

رجل يخنق زوجته حتى الموت فى الجيزة: طلبت منى العيدية

"روان" حديث مواقع التواصل بمشروع تخرج "تمرد": متوقعتش ردود الفعل

مقتل تاجر فاكهة فى بولاق الدكرور على يد 3 عاطلين

30 يونيو ثورة شعب.. 7 عومل جعلت مصر مركزًا إقليميًا لتداول الغاز والطاقة

أثناء اجتماع.. روسيا تعلن مقتل جنرالين وأكثر من 50 ضابطا ومستشارًا عسكريًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

فى الفكر الصهيونى المُعاصر| وثيقة «الحسم»: الحياة على أسنة الحراب!

سامح الأسوانى

مشاهد العيد

محمد العسيري

وكل وقفة.. بعدها عيد

أشرف عبدالشافي

أشرف عبدالشافى يكتب: رائحة الأسماء 

خالد عكاشة

تمرد قوات فاجنر.. وما يحمله من أسئلة المصير

ماجد حبته

بايدن لم يغلق جوانتانامو!

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟