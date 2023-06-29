مصرع شخص وإصابة نجله إثر تصادم دراجة نارية بسيارة ملاكى فى الخانكة

شهد طريق سيسل بالخانكة بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، مصرع شخص وإصابة نجله إثر حادث تصادم دراجتهما النارية بسيارة ملاكي أثناء سيرهما بالطريق.

كانت مديرية أمن القليوبية، قد تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى على طريق سيسل دائرة مركز شرطة الخانكة.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية يستقلها شخصان وسيارة ملاكي، وأسفر الحادث عن مصرع قائد الدراجة النارية وإصابة نجله، وجرى نقلهما للمستشفى والتحفظ على الدراجة والسيارة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق، وأمرت بالتصريح بدفن جثة المتوفي بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.