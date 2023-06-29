"الزراعة": رصد 147 تعديا على الأراضي الزراعية خلال العيد.. وإزالة 95% منها

قال الدكتور أحمد ياسين، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن حالات التعدي على الأراضي الزراعية خلال إجازة أول أيام عيد الأضحى المبارك بلغت 147 حالة تعدٍ في جميع المحافظات، تم إزالة أكثر من 95% منها، وجاري استكمال الباقي بعد الاستعانة بالأجهزة الأمنية.

وأضاف ياسين في تصريحات لـ"الدستور"، أن أكثر المحافظات التي شهدت تعديات هي المنيا بـ48 حالة تعد تم إزالتها، تليها محافظة بني سويف 24 حالة تعد، وتم إزالتها بالكامل، ثم محافظة القليوبية 18 حالة تعد وتم إزالتها بالكامل أيضًا، ثم محافظة الفيوم 17 حالة تعدي والغربية 7 حالات تعدي وتم إزالتها، ومحافظة أسيوط 7 حالات تعدي وتم إزالتها، والإسماعيلية 4 حالات تعدي وتم إزالتها، ثم الأقصر 4 حالات تعدي وتم إزالتها أيضًا، والمنوفية ثلاث حالات تعدي وتم إزالتها، وثلاث حالات تعدي في القليوبية تم إزالتها، وحالتان تعدي في محافظة قنا تم إزالتها، وحالتان في الشرقية وحالتان في القاهرة تم إزالتها أيضًا، وحالة تعدي في محافظة الجيزة وحالة تعدي في الدقهلية تم إزالتها.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي أن جميع حلات التعدي تم إزالتها عدا 7 حلات في محافظة كفر الشيخ لم يتم إزالتها لاعتراض عمليات الإزالة نتيجة انشغال الأجهزة الأمنية، لافتا الى ان هناك انخفاض في التعديات هذا العام عن العام الماضي نتيجة التشديد من جانب الوزارة والمرور على الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الأضحى.

وأشار ياسين إلى أن الإدارة تتابع التعديات على الأراضي الزراعية، من خلال رصد التغيرات المكانية بالأقمار الصناعية، وغرفة عمليات مشكلة من مديريات الزراعة في المحافظات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.

وقال إن الوزارة بالتنسيق مع التنمية المحلية ووزارة الداخلية تقوم بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في المهد وتحديد العقوبة من سنة إلى سنتين حبس وغرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه طبقا للقانون 164 لسنة 2022.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي أنه بالنسبة للراغبين في الحصول على تراخيص بناء التقدم بطلبات لحماية الأراضي التابعة للمديريات الزراعية في المحافظات للحصول على التراخيص بشكل رسمي ويسكنهم على أساسها البناء دون مخالفات طبقا لوضع الأراضي من الحيز العمراني في المنطقة التابع لها قطعة الأرض.