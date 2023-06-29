كانتى يستحوذ على ملكية رويال إكسلسيور فيرتون البلجيكى

تحصل الفرنسي نجولو كانتي لاعب اتحاد جدة السعودي الجديد، على ملكية نادي رويال إكسلسيور فيرتون البلجيكي الذي يلعب في الدرجة الثانية.

وتم نقل ملكية النادي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية البلجيكي من فلافيو بيكا إلى كانتي.

وفي صفقـة تاريخية جديدة للكرة السعودية، تعاقد نادي اتحاد جدة السعودي، بشكل رسمي مع الفرنسي نجولو كانتي لاعب وسط فريق تشيلسي الإنجليزي، مقابل 200 مليون يورو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانضم صاحب الـ 32 عامًا لصفوف النادي السعودي بعقد لمدة 3 سنوات مقبلة في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع البلوز.

واكتفي كانتي بالظهور مع "البلوز" في 7 مباريات فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن عاني من إصابة في أوتار الركبة.

وأصبح كانتي ثاني صفقات الاتحاد بعد ضم مواطنه كريم بنزيما القادم من ريال مدريد الإسباني قبل عدة أسابيع.

وكان كانتي قد انضم إلى صفوف تشيلسي في صيف 2016 بعد التتويج التاريخي بالدوري مع ليستر سيتي، ليفوز بالدوري مع البلوز في الموسم التالي مباشرة.