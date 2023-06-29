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الخميس 29 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صيفك أجمل عندنا".. انطلاق موسم الصيف السياحي بمطروح

شواطئ مطروح
شواطئ مطروح

أعلن مجلس ومدينة مرسي مطروح،اليوم الخميس، أنه تحت شعار "صيفك أجمل عندنا "، انطلق الموسم الصيفي السياحي للمدينة بالتزامن من " عيد الأضحي المبارك "على شواطئ مرسي مطروح، والمتنزهات والحدائق وكورنيش المدينة والمزارات الأثرية والسياحية والمتاحف وكافة الوسائل الترفيهية.

وأوضح  عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح أن الشواطئ وكورنيش المدينة مع الحدائق والمتنزهات والملاهي والسيرك وسياحة السفاري ومزار كليوباترا وكافة الخدمات الترفيهية ، كانت هي قبلة ضيوف ومصطافي المحافظة وأهالي مطروح الكرام ، للاحتفال بالعيد مع أبنائهم وإدخال السرور على الأطفال والشباب والكبار في ثاني عيد الاضحى المبارك.


وأكد عبد المجيد إن شواطئ مرسي مطروح شهدت إقبالا كبيراً خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث بدأت شواطئ الغرام والابيض ورميل والليدو ومطروح العام وكليوباترا في استقبال المصطافين والزائرين إلى مرسي مطروح لقضاء إجازة العيد على الشواطئ والتي تشهد بداية الموسم السياحي هذا العام، مع عطلة العيد .

وأشار  رئيس مدينة مرسي مطروح إلى أن أسعار الشواطئ العامة هذا العام جاءت 120 جنية للشمسية و4 كراسي حيث ينفذ مدير الشواطئ حملات تفتيشية دورية على الشواطئ لمنع التلاعب فى الأسعار وفرض رسوم إضافية لإستغلال المصطافين، مناشدا الزائرين والوافدين بالإبلاغ الفورى فى حالة التلاعب في الأسعار على أرقام 0464935266 .

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استقبال المصطافين الحدائق والمتنزهات الخدمات الترفيهية شواطئ مرسى مطروح عيد الأضحى المبارك كورنيش المدينة

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