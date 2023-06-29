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الخميس 29 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"أضاحي الخير".. جهود تطوعية لإسعاء 700 أسرة في عيد الأضحى

اضاحي الخير
اضاحي الخير

حب الخير للغير وإسعاد الأسر البسيطة شعار رفعه متطوعو مبادرة "ويؤثرون" الخيرية، فكان العمل التطوعي ملاذهم للاستمتاع بعيد الأضحى المبارك، متحملين المسؤولية بترك راحتهم والسعي تجاه إسعاد الأسر الأكثر احتياجًا وقضاء حوائجهم، يبدأون العمل التطوعي قبل موعد عيد الأضحى بفترة طويلة في السعي لجمع التبرعات المالية الكافية واللازمة لشراء أضاحي الخير وتوزيعها على الأسر البسيطة.

تقول آيات حسن، مسؤولة مبادرة "ويؤثرون" الخيرية، إن أسعار اللحوم هذه الفترة مرتفعة على قدرة الأسر البسيطة لشرائها، والتي تعتبر الوجبة الرئيسية على مائدة الأسر المصرية في عيد الأضحى المبارك.

وأضافت حسن لـ"الدستور": “لهذا شعرنا بدورنا ومسؤوليتنا المجتمعية تجاه هذه الأسر الأكثر احتياجًا في القرى البسيطة، لتلبية احتياجاتهم بتوزيع لحوم أضاحي الخير عليهم لإسعادهم وتلبية رغباتهم”.

فبتجمع ١٠٠ متطوع على أطراف الإسكندرية وتحديدًا بداخل قرية خالد، أكثر القرى البسيطة احتياجًا، قضوا إجازة العيد في وسط عائلة الخير البديلة، في مجهود متواصل لإتمام مهمتهم على أكمل وجه ومساندة الأسر لشعورهم ببهجة العيد.

وأكملت مسؤولة مبادرة الخير، أن إجمالي الأضاحي التي تم تجهيزها ٧ عجول و٧ خرفان لتستفيد منها ٧٠٠ أسرة بسيطة.

وأضافت: "نشكر كل من ساهم في هذه المبادرة وندعو للجميع بالخير والبركة في هذا العيد المبارك".

اضاحي الخير
اضاحي الخير
اضاحي الخير
اضاحي الخير
اضاحي الخير
اضاحي الخير
اضاحي الخير
اضاحي الخير
اضاحي الخير
اضاحي الخير
اضاحي الخير
اضاحي الخير
اضاحي الخير
اضاحي الخير
IMG_20230629_135700
IMG_20230629_135700
IMG_20230629_135710
IMG_20230629_135710
IMG_20230629_135722
IMG_20230629_135722
IMG_20230629_135732
IMG_20230629_135732
IMG_20230629_135744
IMG_20230629_135744
IMG_20230629_135800
IMG_20230629_135800
أضاحي العيد عيد الأضحى المبارك اضاحي الخير متطوعو الخير الإسكندرية

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