مصرع شخص وإصابة ابنه فى حادث تصادم بالخانكة

لقى شخص مصرعه وأصيب ابنه إثر حادث تصادم دراجتهما النارية أثناء سيرهما بطريق سيسل دائرة مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام والمصاب إلى مستشفى بنها الجامعى وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى على طريق سيسل دائرة مركز شرطة الخانكة وتم إخطار مديرية أمن القليوبية.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من التحريات الأولية وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية يستقلها شخصان وسيارة ملاكي وأسفر الحادث عن مصرع قائد الدراجة النارية وإصابة نجلة، وتم نقلهما للمستشفى والتحفظ على الدراجة والسيارة وتولت الجهات المختصة التحقيق فأمرت بالتصريح بدفن جثة المتوفى.