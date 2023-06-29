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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 36 حالة تعد على الأرض الزراعية في بني سويف

إزالة التعديات
إزالة التعديات

شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على ضرورة مواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة والمخلفات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وبخاصة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، والتي قد يستغلها البعض في التعدي على الأراضي الزراعية أو الشروع في أعمال بناء مخالف داخل الأحوزة العمرانية.

 كما أكد محافظ بني سويف على تفعيل غرفة العمليات بديوان عام المحافظة، والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات المحلية لمتابعة أية شكاوى والعمل على التدخل السريع لحلها، ووفق خطة محكمة ومحددة للتعامل مع كافة المواقف والمشاكل في القطاعات الخدمية.

وتبين من التقرير، الذي أعده المهندس أشرف كمال رئيس وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام، أنه قد تم إيقاف وإزالة في المهد لعدد 10 حالات، تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات بناء داخل الحيز العمراني، بمراكز (ناصر، إهناسيا، سمسطا، الواسطى)، وذلك في ثان أيام إجازة عيد الأضحى المبارك.

 وتضمنت 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية، 4 حالات على أملاك الدولة، 3 حالات بناء طوابق عليا بدون ترخيص) ليصبح إجمالي ما تم إزالته خلال إجازة العيد إلى 36حالة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية وحماية الأراضي بمديرية الزراعة ومتابعة وإشراف من وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام ولجانها الفرعية بالمراكز.

- التشديد على استمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية

وشدد محافظ بني سويف على أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان عدم استغلال أيام العيد في التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أية أعمال بناء مخالفة.

الأراضى الزراعية وأملاك الدولة القطاعات الخدمية بني سويف بمديرية الزراعة درجة الاستعداد القصوى داخل الحيز العمراني عيد الأضحى المبارك

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