الطائفة الإنجيلية بمصر تهنئ الرئيس السيسي والمصريين بمناسبة 30 يونيو

بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى الثلاثين من يونيو.

جاء نصها: "فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم وجميع المصريين، بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، بأصدق التهاني القلبية في ذكرى يوم الثلاثين من يونيو، الذي قرر فيه الشعب المصري العظيم الاختيار، بمساندة القوات المسلحة المصرية المخلصة، للتأكيد على أن تكاتف المصريين هو حجر الأساس في تجاوز أي تحديات تواجه بناء وتقدم بلادنا الغالية، مصر المحبة السلام، وكل عام وسيادتكم بخير".

عيد الأضحى 2023

وكان قد بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال رئيس الإنجيلية في نص البرقية: «يسعدني أن أبعث لفخامتكم، بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاءِ هيئةِ الأوقاف الإنجيليةِ، بخالص التهاني القلبية وأصدق التمنيات، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ونصلي أن يعيده الله على مصر الغالية وشعبها العظيم، بالخير والمحبة والسلام، وكل عام وسيادتكم بخير».