ads
الخميس 29 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الطائفة الإنجيلية بمصر تهنئ الرئيس السيسي والمصريين بمناسبة 30 يونيو

السيسي
السيسي

بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى الثلاثين من يونيو.

جاء نصها: "فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم وجميع المصريين، بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، بأصدق التهاني القلبية في ذكرى يوم الثلاثين من يونيو، الذي قرر فيه الشعب المصري العظيم الاختيار، بمساندة القوات المسلحة المصرية المخلصة، للتأكيد على أن تكاتف المصريين هو حجر الأساس في تجاوز أي تحديات تواجه بناء وتقدم بلادنا الغالية، مصر المحبة السلام، وكل عام  وسيادتكم بخير".

عيد الأضحى 2023

وكان قد بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال رئيس الإنجيلية في نص البرقية: «يسعدني أن أبعث لفخامتكم، بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاءِ هيئةِ الأوقاف الإنجيليةِ، بخالص التهاني القلبية وأصدق التمنيات، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ونصلي أن يعيده الله على مصر الغالية وشعبها العظيم، بالخير والمحبة والسلام، وكل عام وسيادتكم بخير».

أعضاء المجلس الإنجيلي العام ئيس عبد الفتاح السيسي الأعلى للقوات المسلحة الأصالة عن نفسي الاحتفال بذكرى الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه الدكتور القس اندريه زكي

الأكثر قراءة

"روان" حديث مواقع التواصل بمشروع تخرج "تمرد": متوقعتش ردود الفعل

رجل يخنق زوجته حتى الموت فى الجيزة: طلبت منى العيدية

ضبط طن و500 كيلو مخللات فاسدة بمصنع فى الغربية

الإسكندرية: تنفيذ 206 قرارات لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة

جيمى فاردى يرفض اللعب فى السعودية

السكرتير العام المساعد ببني سويف يتفقد المواقف والأسواق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

فى الفكر الصهيونى المُعاصر| وثيقة «الحسم»: الحياة على أسنة الحراب!

سامح الأسوانى

مشاهد العيد

محمد العسيري

وكل وقفة.. بعدها عيد

أشرف عبدالشافي

أشرف عبدالشافى يكتب: رائحة الأسماء 

خالد عكاشة

تمرد قوات فاجنر.. وما يحمله من أسئلة المصير

ماجد حبته

بايدن لم يغلق جوانتانامو!

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟