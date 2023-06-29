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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جيمى فاردى يرفض اللعب فى السعودية

جيمي فاردي
جيمي فاردي

أكدت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن جيمي فاردي، قائد فريق ليستر سيتي الإنجليزي، تلقى عرضًا من السعودية، للانضمام لأحد فرق الدوري، الموسم المقبل.

وهبط فاردي رفقة ليستر سيتي إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزية "شامبيونشيب"، بعد احتلال المركز الثامن عشر في بطولة الدوري الإنجليزي الموسم المنقضي.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن فاردي تلقى عرضًا من فريق الخليج السعودي للعب في صفوفه الموسم المقبل.

وأوضح التقرير أن فاردي اتخذ قرارًا بعدم الانضمام لدوري المحترفين السعودي، رافضًا عرض الخليج.

وذكرت الشبكة أن فاردي رفض العرض لأنه يعتقد بأن ذلك لا يناسب أسرته، وذلك قبل نهاية عقده بموسم واحد فقط مع ليستر سيتي.

فاردي هو أحد أساطير ليستر بعد أن أمضى 11 عامًا مع النادي ولعب دورًا رئيسيًا في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2016، ورحلته اللاحقة إلى دوري أبطال أوروبا.

وسجل المهاجم البالغ من العمر 36 عامًا، 136 هدفًا في الدوري الإنجليزي للثعالب، لكن مساهمته اقتصرت على ستة أهداف فقط في 42 مباراة الموسم الماضي.

مع خسارة ليستر لنجوم من بينهم يوري تيلمانز وجيمس ماديسون هذا الصيف، قد تكون قيادة فاردي حاسمة في مساعدة ليستر في رحلته إلى العودة للدوري الإنجليزي.

جيمي فاردي فاردي ليستر سيتي السعودية الخليج

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