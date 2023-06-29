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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

القليوبية: حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية خلال إجازة العيد

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

شدد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، على تكثيف حملات المتابعة والرصد الميداني خلال أيام عيد الأضحى المبارك لأي مخالفة، سواء تعديات على الأراضي الزراعية أو بناء عشوائي بدون ترخيص أو التعديات على أملاك الدولة بجميع مراكز ومدن المحافظة وإزالتها فوراً في المهد، وذلك في إطار جهود المحافظة للقضاء على ظاهرة البناء المخالف والتعديات على الأراضي.

 وأضاف محافظ القليوبية فى تصريحات صحفية إلى ضرورة التنسيق بين كل الجهات المعنية في هذا الشأن تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن وتحويل أي مخالفة للنيابة العسكرية والتصدي لأي محاولة يقوم بها المخالفون خلال الإجازات، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند رصد أي خلل أو إهمال أو تقصير في العمل على أن يتم محاسبة المقصرين من الجهات المعنية و المراكز والمدن والأحياء.

وناشد محافظ القليوبية المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفة على أرقام الخط الساخن 114، وذلك على مدار 24 ساعة وهي "3212461" ورقم الواتس آب 01119992624 ومنظومة الشكاوي الحكومية لمجلس الوزراء 16528 وموقع المنظومة على الإنترنت www. shakwa. eg، وكذلك تطبيق "إيجابي" الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة.
 
وفى سياق متصل، أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية لمدينة بنها تفقد خلالها عدد من المشروعات الجاري إنشاؤها لدفع الأعمال وتذليل المعوقات شملت مشروع إنشاء ممشى أهل مصر بكورنيش النيل ومشروع إنشاء عدد 2 سلم كهربائي على كوبري السكة الحديد ومشروع تطوير المرحلة الثانية من شارع فريد ندا ورصف وتطوير كوبري المصنع الحربي وتفقد مشروع تطوير ميدان مفارق الزقازيق بمدخل بنها الجنوبي.

واستهل محافظ القليوبية جولته بتفقد أعمال المرحلة الثالثة من ممشى أهل مصر بمدينة بنها، والذي يبلُغ طوله 550 مترًا، تبدأ من أمام مجلس مدينة بنها وتنتهي عند نادي الشرطة، وتُنفذ على غرار المرحلتين الأولى والثانية، وجار عمل الصبات الخرسانية وتركيب البلاط الخرساني بالأسور وعمل مدخل لمعدية الركاب بقرية بطا.

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