"30 يونيو ثورة بناء وطن".. القوات المسلحة تستعرض إنجازات المياه والزراعة والثروة السمكية

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع على يوتيوب، فيديو بعنوان "30 يونيو ثورة بناء وطن"، يرصد إنجازات مشروعات المياه والزراعة والثروة السمكية والحيوانية.

ورصد الفيلم دور القوات المسلحة في حفظ وأمن واستقرار البلاد والدعم الدائم لثورة 25 يناير، وتلبية مطالب الشعب في ثورة 30 يوينو، حيث استطاعت الحفاظ على زمام الأمور وحفظ مصر من أي أخطار داخلية وخارجية، من خلال الإشراف على البناء الديمقراطي لمصر الحديثة.

وأكد الفيلم، “أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة الجمهورية، بدأت الدولة المصرية العمل بخطى متسارعة في كل القطاعات والمجالات، خاصة في مجالات المياه والزراعة والثروة السمكية والحيوانية”.

مجالات المياه

وأوضح أن الدولة عملت على الحفاظ على الموارد المائية وتنميتها، حيث تم إنشاء قناطر أسيوط، والعشرات من محطات معالجة مياه الصرف الصحي في جميع محافظات الجمهورية، ومن أهمها:-

محطة معالجة مياه "المحسمة".

محطة معالجة مياه “بحر البقر”.

المشروع القومي لتبطين الترع للمحافظة على مياه الري وتعظيم الاستفادة منها.

مشروعات الزراعة

وأضاف الفيلم، أنه تم تنفيذ خطط للإصلاح الزراعي في جميع محافظات مصر لتعود الدولة سلة غذاء العالم مثلما كانت قديمًا، منها مشروع لاستصلاح وزراعة مليون فدان في توشكى، ومشروع مستقبل مصر ضمن مخطط إنشاء "الدلتا الجديدة" بمساحة 2.2 مليون فدان، فضلاً عن المشروع القومي للصوب الزراعية بإجمالي 100 ألف فدان صوب زراعية.

وأشار الفيلم إلى أن مشروع صوامع الغلال من أهم المشروعات التي نفذتها الدولة المصرية التي ساهمت بشكل كبير في تأمين احتياجات مصر من الغلال خاصة خلال الأزمات.

مشروعات الإنتاج الحيواني والسمكي

وأردف أن مصر أنشأت صروحا للإنتاج الحيواني ومنتجات الألبان، ومنها مجمعات الإنتاج الحيواني في الفيوم، وفي النوبارية.

واستكمل أنه لتحقيق التكامل والاستفادة من الموارد المائية، تواصل الدولة المصرية على المشروع القومي لتطهير البحيرات المصرية، ومنها بحيرات: “المنزلة - البردويل - البرلس - مريوط - إدكو”، لتعود لسابق عصرها مصدر مهم لصيد الأسماك، فضلاً عن تنفيذ أكبر مشروعات الاستزراع السمكي في الشرق الأوسط لتصبح مصر الأولى إفريقيًا بهذا المجال.