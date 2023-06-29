مصر والعبور إلى دور قبل النهائى ببطولة إفريقيا تحت 23 سنة

اجتاح كثير من القلق الجماهير المصرية على مستقبل منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة 2023 في المغرب، وقدرته على تجاوز دور المجموعات عقب تعادله المخيب للآمال بنتيجة سلبية مع منتخب النيجر في الجولة الافتتاحية من المجموعة الثانية، وفي نفس الوقت فاز منتخب مالي على منتخب الجابون بنتيجة 3 – 1.

وتساءلت الجماهير إذا كان المنتخب قد عجز عن تحقيق الانتصار على النيجر الذي كان في تقديرهم الحلقة الأضعف في المجموعة، فماذا سيفعل أمام مالي القوي؟

مصر تفوز على مالي

لكن صدق المثل الشعبي الشهير اللي تخاف منه ما يجيش أحسن منه، إذ تمكن منتخب مصر من تسجيل الفوز على مالي بنتيجة هدف نظيف في الجولة الثانية بأداء مقنع، وأفضل مما كان أمام النيجر.

مصر لكي تتصدر المجموعة

ليرفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط، وبات على بعد انتصار واحد فقط على الجابون في الجولة الثالثة والأخيرة ليتخطى دور المجموعات متصدرًا، ويحجز مقعدا له في دور قبل النهائي.

المباراة أمام الجابون على الورق تبدو سهلة لأن الجابون فقد الأمل تماما في التأهل إلى دور الأربعة بهزيمته على يد النيجر بنتيجة هدف دون رد في الجولة الثانية، وهي الهزيمة الثانية له على التوالي.

المواجهة الثالثة بين مصر ومالي

كانت المواجهة بين مصر ومالي هي الثالثة في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة في دور المجموعات، وقبلها كان هناك تكافؤ بين المنتخبين، حيث تغلب كل منتخب في مواجهة الآخر.

المواجهة الأولى بين مصر ومالي

كانت المواجهة الأولى في كأس الأمم الإفريقية تحت 2023 سنة 2015 في الجزائر في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية، وانهزم منتخب مصر بنتيجة هدف دون مقابل، وهذه كانت الهزيمة الأولى لمصر في المجموعة، والانتصار الأول لمالي في المجموعة.

تأثير هزيمة مصر على يد مالي

هذه الهزيمة لم تكن متوقعة؛ لأنها كانت أمام أضعف منتخبات المجموعة، وكانت سببًا مباشرًا في خروج مصر من دور المجموعات، حيث لم يكن أمام مصر فرصة أو أمل لكي يتجاوز دور المجموعات، ويصعد إلى دور نصف النهائي سوى الانتصار.

وبهذه الهزيمة تذيل مصر المجموعة بتجمد رصيده عند نقطتين فقط جمعهما من تعادلين إيجابيين مع منتخبي الجزائر بنتيجة هدف لمثله في الجولة الأولى، ونيجيريا بنتيجة هدفين لكل منهما في الجولة الثانية.

بينما مالي غادر المركز الأخير، وتقدم إلى المركز الثالث بالنقاط الثلاث، إذ كان قد تلقى هزيمتين في الجولتين الأولى، والثانية على يد كل من نيجيريا بنتيجة 2 – 3، والجزائر بنتيجة هدفين نظيفين على الترتيب.

المواجهة الثانية بين مصر ومالي

على حين كانت المواجهة الثانية في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة 2019 في مصر في الجولة الأولى من المجموعة الأولى بنتيجة هدف دون رد، وعبر مصر إلى دور نصف النهائي بعد أن احتل مقدمة المجموعة بالعلامة الكاملة 9 نقاط حصده امن 3 انتصارات على منتخبات مالي، وغانا بنتيجة 3 – 2 في الجولة الثانية، والكاميرون بنتيجة 2 – 1 في الجولة الثالثة.

بينما مالي، فقد قبع في قاع المجموعة بلا رصيد من النقاط، حيث تعرض لخسائر ثلاث أمام منتخبات مصر، والكاميرون بنتيجة هدف دون رد في الجولة الثانية، وغانا بنتيجة هدفين دون مقابل في الجولة الثالثة.

حين تقع مصر مع مالي في المجموعة

إذًا وقعت مصر مع مالي مرتين من قبل في دور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة نجحت مصر في تخطيه مرة، وفشلت في تجاوزه مرة، فما مصيرها هذه المرة؟

أما مالي، فلم تنجح في تجاوز دور المجموعات في المرتين.

فهل يتغير حظ مالي هذه المرة، فهو يحتاج لكي يتأهل إلى دور قبل النهائي الانتصار على النيجر في الجولة الثالثة، وهي مباراة صعبة وليست سهلة، وتكمن صعوبتها في أن النيجر أثبت أنه ليست الحلقة الأضعف في المجموعة، كما أن حلم الصعود إلى دور الأربعة بات يداعبه بشدة حيث يكفيه التعادل فقط.