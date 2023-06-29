بايرن ميونخ يحسم صفقة كيم مين جاى من نابولى

نجح نادي بايرن ميونخ الألماني في حسم أولى صفقاته الصيفية من صفوف نابولي الإيطالي، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

بايرن ميونخ يحسم صفقة كيم مين جاي من نابولي

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق "فابريزيو رومانو"، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، والذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت" العالمية، فإن بايرن ميونخ نجح في حسم صفقة ضم النجم الكوري الجنوبي كيم مين جاي، مدافع نابولي الإيطالي، في الصيف الحالي.

وأفاد الصحفي "فابريزيو رومانو"، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن بايرن ميونخ أتم اتفاقه النهائي بشأن الشروط الشخصية مع كيم مين جاي.

وأكد الصحفي "رومانو"، أن كيم مين جاي سينضم إلى صفوف بايرن ميونخ بعقد لمدة 5 سنوات، أي حتى يونيو 2028.

وبناءً عليه، فإن بايرن ميونخ سيدفع الشرط الجزائي في عقد كيم مين جاي مع نابولي، والذي يبلغ قيمته 50 مليون يورو.

وأشارت التقارير الصحفية، إلى أن كيم مين جاي سيحصل على راتب سنوي يقدر ما بين 10 إلى 12 مليون يورو.

ومن المنتظر أن يُنهي كيم مين جاي خدمته العسكرية الإجبارية، يوم 3 يوليو المقبل، ثم سيسافر إلى ألمانيا للخضوع للفحص الطبي، تمهيدًا للانضمام إلى فريق بايرن ميونخ حتى عام 2028.

يذكر أن كيم مين جاي كان قد انضم إلى صفوف نابولي في صيف 2022 الماضي، قادمًا من فناربخشة التركي، مقابل 18 مليون يورو، ويمتلك عقدًا حتى يونيو 2025.

وشارك المدافع الكوري الجنوبي، صاحب الـ26 عامًا، في 35 مباراة مع نابولي في الدوري الإيطالي خلال الموسم الماضي 2022/ 2023، سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.