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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بسرقة جوائز السيناريست عمرو محمود ياسين بالعجوزة

حبس
حبس

أمرت نيابة العجوزة اليوم الخميس بحبس المتهم بسرقة محتويات مكتب السيناريست عمرو محمود ياسين بمنطقة العجوزة، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات عن أن وراء ارتكاب الواقعة مسجل خطر، حيث تسلق سور العقار من الخلف واستولى على 4 جوائز فنية "تماثيل نحاس" وجهاز تدخين "سيجارة الإيكوس"، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.

البداية عندما تلقى المقدم حسام العباسي، رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة تلقى بلاغًا من السيناريست عمرو محمود ياسين يفيد باكتشافه سرقة بعض محتويات مكتبه بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين إن وراء ارتكاب الواقعة مسجل خطر متخصص في سرقة الشقق السكنية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، واقتياده إلى ديوان القسم لمناقشته والوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

التحريات السيناريست السيناريست عمرو محمود ياسين السكن العجوز المتهم بسرقة النيابة العامة

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