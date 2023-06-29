دراسة أمريكية حديثة: 130 دولة تدرس إصدار عملات رقمية خاصة بها

أظهرت دراسة أمريكية حديثة، أن 130 دولة تمثل 98٪ من من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد العالمي، تدرس إصدار عملات رقمية خاصة بها وتسعى لتبنيها ونصفها في مراحل التطوير المتقدمة أو التجريبية من إطلاقها.

وقالت الدراسة التي أجراها مركز أبحاث "أتلانتيك كاونسل" ومقره الولايات المتحدة، إن التقدم الكبير خلال الأشهر الستة الماضية يعدني أن جميع دول مجموعة العشرين ، باستثناء الأرجنتين ، هي الآن في واحدة من تلك المراحل المتقدمة.

- 11 دولة أطلقت عملات رقمية خاصة بها

وقالت نتائج الدراسة أطلقت إحدى عشرة دولة بما في ذلك عدد في منطقة البحر الكاريبي ونيجيريا، عملات رقمية للبنك المركزي، بينما يصل الاختبار التجريبي في الصين الآن إلى 260 مليون شخصـ، ويغطي 200 سيناريو من التجارة الإلكترونية إلى مدفوعات التحفيز الحكومية .

كما تخطط الهند والبرازيل، لإطلاق عملات رقمية العام المقبل، حيث يسير البنك المركزي الأوروبي على المسار الصحيح لبدء تجربته التجريبية الرقمية لليورو قبل الإطلاق المحتمل في عام 2028 في حين أن أكثر من 20 دولة أخرى ستتخذ أيضًا خطوات مهمة نحو الطيارين هذا العام.

- التقدم في الدولار الرقمي يمضي قدمًا

قالت الدراسة، علي الرغم من ذلك في الولايات المتحدة فإن التقدم في الدولار الرقمي يمضي قدمًا، وفقًا لما جاء في بحث المجلس الأطلسي، في حين أن العمل على إصدار التجزئة لاستخدامه من قبل السكان الأوسع قد تحقق متوقفة، حيث أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن المسؤولين الحكوميين بتقييم مخاطر وفوائد إنشاء دولار رقمي في مارس 2022.

وقالت الدراسة إن مكانة الدولار الثقيلة في النظام المالي تعني أن أي تحرك أمريكي قد يكون له عواقب عالمية وخيمة ، لكن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قال في يناير الماضي إن الكونجرس، بدلاً من ذلك يجب أن يقرر ما إذا كان سيتم إطلاق نسخة رقمية.

يأتي الدفع العالمي للعملات الرقمية للعملات الرقمية في الوقت الذي ينخفض ​​فيه استخدام النقد المادي وتتطلع السلطات إلى درء التهديد الذي تتعرض له صلاحيات طباعة الأموال من عملات البيتكوين وشركات التكنولوجيا الكبيرة.

-العقوبات المفروضة على دول مثل روسيا وفنزويلا كانت دافعًا لإصدار عملات رقمية



كانت العقوبات المفروضة على دول مثل روسيا وفنزويلا في السنوات الأخيرة دافعًا آخر، بما في ذلك حتى بالنسبة لحلفاء الولايات المتحدة القدامى مثل أوروبا.

وقال المجلس الأطلسي منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لأوكرانيا والرد على عقوبات مجموعة السبع ، تضاعفت التطورات بالجملة في اتفاقية التنوع البيولوجي مضيفًا أنه يوجد الآن 12 مشروعًا عبر الحدود متعدد البلدان يجري العمل عليها.

وقالت إن السويد تظل واحدة من أكثر الدول الأوروبية تقدمًا من خلال برنامجها التجريبي للعملات الرقمية للبنك المركزي ، بينما يواصل بنك إنجلترا العمل على الجنيه الرقمي المحتمل الذي يمكن استخدامه بحلول النصف الثاني من هذا العقد.

وتعتزم أستراليا وتايلاند وكوريا الجنوبية وروسيا جميعًا مواصلة الاختبار التجريبي هذا العام أيضًا، على الرغم من الاهتمام المتزايد بالعملات الرقمية للبنوك المركزية ، إلا أن بعض البلدان التي أطلقتها – مثل نيجيريا – شهدت قبولًا مخيبًا للآمال ، في حين ألغت كل من السنغال والإكوادور أعمال التنمية.