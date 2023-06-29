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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

المطران عطا الله حنا: إسرائيل تحول القدس إلى مدينة كراهية وعنصرية

المطران عطا الله
المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس

استقبل المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم وفدا من موظفي منظمة الأمم المتحدة والذين يقومون بجولة في مدينة القدس حيث رحب بهم  في كنيسة القيامة متحدثا عن تاريخ وأهمية هذا المكان المقدس والذي يعتبره المسيحيون قبلتهم الأولى والوحيدة.

وقال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس في كلمته إن القدس مدينة إيماننا وهي عاصمتنا الروحية والوطنية إنها المدينة المقدسة في الديانات التوحيدية الثلاث والتي لها خصوصيتها وفرادتها وطابعها الخاص ولكن الاحتلال حولها إلى مدينة كراهية وعنصرية، حيث يُستهدف الفلسطينيون ويتم الاعتداء على مقدساتهم كما ويتم العمل على تهميش حضورهم والنيل من معنوياتهم وانتمائهم وقد وصلت العنصرية إلى درجة يمنع فيها الفلسطيني المقدسي من أن يرفع العلم الفلسطيني وأن يعبر عن انتمائه الوطني.

وتساءل المطران أن دولة تدعي أنها ديمقراطية وتخاف من العلم الفلسطيني ماذا يمكن أن نصفها؟ ولماذا يعامل الفلسطينيون بهذه العدوانية؟ وكأنهم غرباء في وطنهم وعابري سبيل في أرضهم المقدسة.

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