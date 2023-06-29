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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحقيق في ضبط 4 سرقوا أجنبيا بالقاهرة الجديدة

ضبط
ضبط

تباشر نيابة القاهرة الجديدة تحقيقاتها في واقعة ضبط 4 أشخاص سرقوا مواطنًا يحمل جنسية إحدى الدول في نطاق قسم شرطة التجمع الخامس. وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة لمواجهة المتهمين بها، وفيما يتعلق بالاتهامات الموجهة لهم، فإن النيابة تحقق في ملابسات وظروف الواقعة.

وكانت قد أمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن البداية كانت عندما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص "يحمل نسية إحدى الدول" ، وسيدة "تعمل مُترجمة"، وقررت الأخيرة بأنه حال استقلال الأول سيارته أمام العقار سكنه بدائرة القسم استوقفه 3 أشخاص يستقلون سيارة ملاكي، وقاموا بتفتيش السيارة خاصته وسرقة مبلغ مالى من داخلها، ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة والتوصل إلى مرتكبيها، وتبين أنهم 4 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة.

التجمع الخامس 3 أشخاص اتهامات الجديدة القاهرة الجديد

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