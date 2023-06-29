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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"مصر الخير": توزيع لحوم الأضاحي في 559 قرية بـ22 محافظة

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

انطلقت في أول أيام عيد الأضحى المبارك عمليات ذبح رؤوس الأضاحي ضمن حملة "صك الأضحية" من داخل عشرات المجازر التي تعاقدت معها مؤسسة "مصر الخير" لذبح رؤوس الأضاحي خلال أيام التشريق.

وكشف محمود عبد الحكيم، مدير مشروعات التمكين الاقتصادي بمؤسسة "مصر الخير": أنه تم البدء في عمليات الذبح عقب صلاة عيد الأضحى مباشرة وتستمر على مدار أيام التشريق الثلاثة ،حتى تتمكن المؤسسة من توصيل اللحوم للأسر المستحقة ونشر الفرحة بينهم في العيد في العديد من القرى المستهدفة حيث تم في أول أيام عيد الأضحى توزيع لحوم الأضاحي في 559 قرية بنحو 22 محافظة من محافظات الجمهورية.

وأضاف أن عدد المستحقين الذين تم توزيع اللحوم عليهم في أول أيام العيد نحو
568 ألفا و620 مستحقا، مشيرا إلى أن عمليات ذبح رؤوس صكوك الأضاحي مستمر خلال ايام التشريق حتى الوصول للمستهدف وهو ذبح أكثر من 4500 رأس توزع منها أنصبة المستحقين والمتبرعين.

وأوضح أن الفترة السابقة على عيد  الأضحى شهدت عمليات شاملة للكشف على الأضاحي ثم الذبح والتوصيل على مدى ثلاثة أيام في العيد مشيداً بدعم المتبرعين وثقتهم في مؤسسة " مصر الخير " واستمرارها في تقديم صك الأضحية للعام التاسع على التوالي معرباً عن أمله في استمرار النجاح عاماً بعد آخر.

التمكين الاقتصادي القرى المستهدفة أيام التشريق الثلاث توزيع لحوم الأضاحي ذبح الأضاحى مؤسسة مصر الخير

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