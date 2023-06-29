ads
الخميس 29 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الصحة": غرفة الأزمات والطوارئ منعقدة لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبى لاحتفالات العيد

حسام عبد الغفار
حسام عبد الغفار

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن غرفة الأزمات والطوارئ المركزية بديوان عام وزارة الصحة مستمرة في عملها خلال اليوم الثاني لعيد الأضحى المبارك.

وقال عبدالغفار في تصريحات خاصة لـ«الدستور» إن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى المبارك وخطة الصحة لتأمين الحجاج المصريين، ووجه بتقديم أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم.

 وقد أشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير تابع تنفيذ خطة التأمين والاستعدادات الطبية لكل قطاعات الوزارة، ومنها خطة الرعاية العاجلة والحرجة، مطلعًا على عدد أسرة الرعاية والتي بلغت 7740 سريرا، و4818 سرير حضانة، بالإضافة إلى خطة الإسعاف، والتي تستعد بدفع 2229 سيارة إسعاف مجهزة، وموجودة على الطرق السريعة والميادين والمتنزهات والحدائق وكذلك أماكن الزحام، بالإضافة إلى الدفع بـ 10 لانشات إسعاف نهري.

وأضاف أن الوزير وجه قطاع الطب الوقائي بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية، وأماكن بيع اللحوم والطيور المذبوحة والمجمدة، وأيضًا منافذ بيع اللحوم المصنعة، وذلك للتأكد من صحتها وسلامتها قبل تقديمها للمستهلكين، بالإضافة إلى متابعة المرور على المجازر، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، كما وجه بتكثيف الحملات الوقائية لمكافحة البعوض والحشرات.

كما شدد على رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات، خاصة المستشفيات الواقعة بالمدن الساحلية والطرق السريعة والصحراوية، وذلك لضمان تقديم الخدمة الطبية والعلاجية الشاملة بأسرع وقت، كما تابع منظومة العمل بمبادرة 100 يوم صحة.

كما وجه بالتأكيد على كل المديريات بزيادة الأطقم الطبية بالأقسام الحرجة والأطقم المعاونة، وذلك للعمل على مدار 24 ساعة، كما تأكد من توافر كل المستلزمات والأدوات الطبية، وانتظام جميع الفرق الطبية بجميع التخصصات الطبية، وفقًا لجدول النوبتجيات.

وزارة الصحة والسكان إجازات عيد الأضحى المبارك 2023 عيد الأضحى خطة التأمين الصحي غرفة الأزمات والطوارئ

الأكثر قراءة

حكم إطعام غير المسلم من لحم الأضحية؟.. "الإفتاء" تجيب

"مستر إكس" لأحمد فهمي في المركز الأخير لإيرادات أول أيام عيد الأضحى

بدء أول أيام التشريق لحجاج بيت الله الحرام في منى

إصابة 14 في حادث انقلاب أتوبيس على طريق الكريمات بالجيزة

لمقتل شاب بيد الشرطة.. اعتقال 150 شخصا في فرنسا بعد أعمال شغب

في ثاني أيام العيد.. سيولة مرورية في طرق وميادين القاهرة والجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

فى الفكر الصهيونى المُعاصر| وثيقة «الحسم»: الحياة على أسنة الحراب!

سامح الأسوانى

مشاهد العيد

محمد العسيري

وكل وقفة.. بعدها عيد

أشرف عبدالشافي

أشرف عبدالشافى يكتب: رائحة الأسماء 

خالد عكاشة

تمرد قوات فاجنر.. وما يحمله من أسئلة المصير

ماجد حبته

بايدن لم يغلق جوانتانامو!

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟