بعد احتجاجات لمقتل شاب بيد الشرطة.. ماكرون يدعو خلية الأزمة الحكومية للاجتماع

دعا إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، لاجتماع لخلية الأزمة الحكومية بعد الاحتجاجات على مقتل شاب علي يد الشرطة، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

فيما صرح جيرالد دارمانين، وزير الداخلية، إن 31 شخصا اعتقلوا وأصيب 25 شرطيا وأضرمت النار في 40 سيارة في الاضطرابات الليلية.

خضوع المتهم للتحقيق

ويُظهر مقطع فيديو تم التحقق منه إطلاق النار من ضابط مرور مسلح يوجه مسدسه نحو سيارة مرسيدس AMG صفراء مستأجرة، ويقول: "سأضع رصاصة في رأسك"، ثم دوي صوت الرصاص الذي استقر في رأس شاب في حوالي الساعة 8.30 صباحًا.

وأكد ممثلو الادعاء أن الضابط المسؤول عن إطلاق النار، الذي لم يذكر اسمه، يخضع للتحقيق بتهمة "القتل".

وادعى الضباط أن الشاب كان يقود السيارة بشكل متقطع، لكن أثيرت التساؤلات حول صحة أقواله التي تضاربت مع باقي ضباط الشرطة.

واندلعت أعمال شغب في نهاية فترة ما بعد ظهر أمس في منطقة الجسر القديم بمدينة نانتير في الضواحي الغربية لباريس، بعد ساعات قليلة من وفاة مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا على يد ضابط شرطة.