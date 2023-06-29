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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

المؤتمر التكويني لخدام الإيبارشية البطريركية يناقش كيفية عيش المشاركة في الخدمة

كنيسة
كنيسة

أقيمت فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الإيبارشي الرابع، لخدام الإيبارشية البطريركية، الذي يقام في الفترة من 27 وحتى 30 يونيو الجاري، وذلك ببيت الراعي الصالح، بالإسكندرية.

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، أعقبها محاضرة قدمها الأخ محسن مجدي، عضو مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، بعنوان "كيف نعيد إلى الذبيحة روح المشاركة"، التي تضمنت فقرة تنشيطية، لخدمة هدف اللقاء، بالإضافة إلى مجموعات العمل حول "كيفية عيش المشاركة في الخدمة".

تضمن اليوم الثاني من المؤتمر التكويني الإيبارشي الرابع أيضًا، بعض الترانيم الروحية، بقيادة بعض شباب كنيسة السيدة العذراء، بشبرا.

تلا ذلك، محاضرة أخرى، قدمها الأب يوحنا جورج، راعي كاتدرائية القيامة، بمحطة الرمل، بالإسكندرية، بعنوان "الروح القدس والمشاركة". كذلك، تم الإعداد لحفلات السمر، بالإضافة إلى الألعاب الترفيهية، والفقرات الحرة. وانتهى اليوم الثاني بالصلاة الختامية.

جدير بالذكر أن لجنة المؤتمر، حرصت على تخصيص أوقاتًا عدة للفقرات الحرة، من أجل التأكيد على أهمية التعارف المتبادل بين الخدام المشاركين، بالمؤتمر، وذلك في إطار حياة المشاركة.

 تأتي فعاليات المؤتمر تحت شعار "كينونيا"، انطلاقًا من الآية القائلة "نحن عاملون معًا في عمل الله"، بمشاركة الأب يونان شحاتة، مسؤول مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، وبعض الآباء الكهنة.

ببيت الراعي الصالح بالإسكندرية بالاسكندرية بالإيبارشية البطريركية بطريركية بصلاة القداس الإلهي بيت الراعي الصالح

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