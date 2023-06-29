إيرادات فيلم "تاج" لتامر حسني في أول أيام عيد الأضحى

أطلق النجم تامر حسني صباح أمس الأربعاء أول أيام عيد الأضحى المبارك فيلمه الجديد “تاج” في عدد كبير من دور العرض لينافس في موسم عيد الأضحى المبارك أمام 3 أفلام جديدة أخرى.

إيرادات فيلم تاج

وحقق فيلم “تاج” بطولة النجم تامر حسني أمس الأربعاء أول أيام العيد إيرادات كلية وصلت إلى 3,834,551 جنيها وهي إيرادات مميزة للغاية تواجد بها في المركز الثاني خلال اليوم الأول للعيد بعد فيلم “بيت الروبي” لكريم عبد العزيز الذي تصدر القائمة.

ونشر تامر حسني صورة له مع فريق عمل الفيلم عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام صباح أمس مع إطلاق الفيلم وعلق عليها وكتب: “حالاً فيلم تاج بيتوزع على السينمات اللي بتعرض الفيلم في مصر والوطن العربي والعالم كله، منتظر تشوفوا الفيلم النهاردة، الساعة 10 صباحا.. توقعوا آجي لكم في سينمات كتير، وبعدين هحكي لكم الناس اللي في الصور تعبوا قد إيه، منتظركم يا جماعة من 10 الصبح إن شاء الله، عيد سعيد على الكل، وكل سنة وكل يوم وأنتم بصحة وسلام وفرح ونجاح”.

فيلم تاج من بطولة تامر حسنى، دينا الشربينى، عمرو عبدالجليل، هالة فاخر، محمد نشأت، أحمد عبدالعزيز، إسراء أحمد، محمد الجوهرى وعدد من الأطفال، ومن تأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى حول حياة التوأم تاج وهارون، اللذين يمران بالعديد من الأزمات ومع امتلاكهما قدرات خارقة تتسبب فى وقوع العديد من المفارقات لهما.

ويظهر تامر حسني خلال أحداث فيلم “تاج” بشخصية سوبر هيرو، يتمتع بقوة خارقة، ويعيش قصة حب مع الفنانة دينا الشربيني، خلال أحداث فيلم "تاج"، بينما ظهر تامر حسني في البرومو، وهو يرقص مع التيك توكر نويل روبنسون، ويقوم بوصلة رقص بلدي أيضًا.