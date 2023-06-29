ads
الخميس 29 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

لمقتل شاب بيد الشرطة.. اعتقال 150 شخصا في فرنسا بعد أعمال شغب

أعمال شغب
أعمال شغب

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، الخميس، اعتقال 150 شخصا بعد ليلة ثانية من المظاهرات، تخللها أعمال شغب في أعقاب مقتل شاب جزائري برصاص قوات الشرطة في مدينة نانتير الفرنسية.

وانتقد وزير دارمانان ليلة من العنف الذي لا يطاق ضد رموز الدولة، بعد مهاجمة عدد من المباني الرسمية.

وكان وزير الداخلية الفرنسي قد أعلن، أمس الأربعاء، إصابة 31 شرطيا واعتقال 31 شخصا خلال أعمال العنف التي شهدتها ضواحي باريس مساء الثلاثاء.

وأعلنت شرطة باريس الثلاثاء، أن 77 شخصا على الأقل اعتقلوا في أعمال شغب اندلعت بعد مقتل شاب يبلغ من العمر 17 عاما برصاص الشرطة في ضاحية نانتير بباريس يوم الثلاثاء.

وذكرت صحيفة "لوفيجارو" نقلا عن الشرطة، أنه تم اعتقال 77 شخصا على الأقل في إيل دو فرانس".

- تفاصيل أعمال الشغب 

وذكرت  قناة "بي. إف. إم. تي. في" التلفزيونية الفرنسية الأربعاء، أن أعمال الشغب أسفرت عن تدمير نحو 25 سيارة، وإضرام النار في عدد من المباني الإدارية، وتحطيم سيارات شرطة وإطفاء، بالإضافة إلى إقامة حواجز من براميل القمامة في الشوارع.

كذلك أثار الحادث أعمال شغب عفوية في عدد من المدن الفرنسية، ويأتي ذلك عقب إطلاق ضباط الشرطة النار على صبي يبلغ من العمر 17 عاما أثناء تفتيش طريق في نانتير، إحدى ضواحي غرب باريس، رفض الامتثال لمطالبهم. 

من جهته، وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحادث بأنه "لا يمكن تفسيره ولا يغتفر"، مضيفا أنه "لا شيء يبرر موت شاب"

Capture5
Capture5
​فرنسا وزير الداخلية الفرنسى أعمال شغب مقتل شاب جزائري رصاص الشرطة الفرنسية مدينة نانتير

الأكثر قراءة

إيرادات فيلم "تاج" لتامر حسني في أول أيام عيد الأضحى

"مستر إكس" لأحمد فهمي في المركز الأخير لإيرادات أول أيام عيد الأضحى

أخبار فاتتك| حقيقة انفصال محمد فراج عن بسنت شوقى.. واستعدادات الأهلي لمباراة البنك الأهلي

بـ 5.8 مليون جنيه.. "بيت الروبي" يتصدر إيرادات أول أيام عيد الأضحى

التحقيق مع المتهمين بالتنقيب عن الآثار في الجمالية

محافظ شمال سيناء: تذاكر السيرك القومي بالعريش مخفضة وإعفاء ذوي الهمم من الرسوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

فى الفكر الصهيونى المُعاصر| وثيقة «الحسم»: الحياة على أسنة الحراب!

سامح الأسوانى

مشاهد العيد

محمد العسيري

وكل وقفة.. بعدها عيد

أشرف عبدالشافي

أشرف عبدالشافى يكتب: رائحة الأسماء 

خالد عكاشة

تمرد قوات فاجنر.. وما يحمله من أسئلة المصير

ماجد حبته

بايدن لم يغلق جوانتانامو!

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟