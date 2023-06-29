بيراميدز يسحق سموحة بخماسية ويضمن المشاركة في دوري الأبطال رسميًا

سحق فريق بيراميدز ضيفه سموحة بخمسة أهداف لهدفين في الجولة 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل هدفا سموحة أحمد عبد الحكم في الدقيقة 27 وصديق كالابا في الدقيقة 30 من عمر الشوط.

ونجح بيراميدز في العودة سريعًا عن طريق فاخري لاكاي في الدقيقة 34 وإسلام عيسى في الدقيقة السادسة من الوقت بدل من الضائع.

وفي الشوط الثاني سجل بلاتي توريه الهدف الثالث في الدقيقة 54 قبل أن يحرز مصطفى فتحي الهدف الرابع في الدقيقة 57 ثم اختتم فاخري لاكاي خماسية بيراميدز في الدقيقة 78.

وتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري مؤقتًا برصيد 67 نقطة من 31 مباراة، ليضمن الفريق بشكل رسمي المشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

وتوقف رصيد سموحة عند 36 نقطة في المركز العاشر.



أحداث الشوط الأول

بيراميدز استهل الشوط الأول بضغط قوي من أجل تسجيل هدف التقدم لكن بدون خطورة.

وشهدت الدقيقة 13 تصويبة من أحمد مصطفى لاعب فريق سموحة من خارج منطقة الجزاء لكنها بعيدة عن المرمى.

ونجح سموحة في التقدم في الدقيقة 27 بعد كرة عرضية رائعة من شريف رضا من ركلة ركنية من الطرف الأيمن لصالح سموحة على رأس أحمد عبد الحكم الذي سدد كرة رائعة داخل الشباك.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 30 بعد تمريرة سحرية رائعة عن طريق أحمد مصطفى لتصل إلى كالابا الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وعاد بيراميدز سريعًا وقلص الفارق في الدقيقة 34 بعد كرة عرضية من الطرف الأيمن لصالح بيراميدز عن طريق مصطفى فتحي فشل أحمد جمال في تشتيت الكرة لتصل إلى لاكاي الذي كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

تصويبة من مصطفى فتحي من يمين منطقة الجزاء لصالح بيراميدز تصدى لها حارس المرمى بثبات.

وتعادل بيراميدز قبل نهاية الشوط الأول بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق بيراميدز عن طريق الشيبي على رأس إسلام عيسى الذي سدد رأسية رائعة داخل الشباك.

أحداث الشوط الثاني

بيراميدز استهل الشوط الثاني بقوة واستطاع أن يسجل الهدف الثالث عن طريق بلاتي توريه في الدقيقة 54 بعد تمريرة رائعة من وليد الكارتي إلى بلاتي توريه الذي اخترق منطقة الجزاء وسدد كرة رائعة سكنت الشباك.

وبعد 3 دقائق فقط سجل مصطفى فتحي الهدف الرابع لصالح بيراميدز بعد تمريرة من إسلام عيسى إلى مصطفى فتحي الذي سدد كرة رائعة من خارج منطقة الجزاء لصالح بيراميدز ارتطمت بالقائم الأيمن وسكنت الشباك.

وشهدت الدقيقة 67 تصويبة رائعة من صديق كالابا لصالح فريق سموحة من على حدود منطقة الجزاء لكنها ارتطمت بالعارضة.

وسجل فاخري لاكاي الهدف الثاني له والخامس لصالح بيراميدز في الدقيقة 78 بعد تمريرة رائعة من محمد الشيبي إلى وليد الكارتي الذي استلم الكرة يمين منطقة الجزاء ليمررها إلى لاكاي ليسدد كرة قوية داخل الشباك.