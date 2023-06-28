ads
الأربعاء 28 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد بهاء الدين شعبان لـ"الشاهد": مشروع الإخوان ليس خطرًا على مصر فقط

أحمد بهاء الدين شعبان
أحمد بهاء الدين شعبان

قال أحمد بهاء الدين شعبان، الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري، إن علاقته بجماعة الإخوان ليست حديثة، ولكنها ممتدة منذ دراسته في كلية الهنسية في السبعينات، موضحًا أن بداية السبعينات كان جماعة الإخوان تحتضر، فكانت قياداتها بالسجون ومنعزلين، ولكن عبدالمنعم أبوالفتوح وعصام العريان ومجموعة أخرى من الشباب أعطت الجماعة قبلة الحياة مرة أخرى.

وأضاف، خلال لقائه في برنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن جماعة الإخوان كان عندهم مشروع اسمه التمكين وأستاذية العالم، وهذا دلالة على خطورة هذا التنظيم، لأنه ليس خطرًا على مصر والدول العربية فقط، ولكن أوروبا أيضًا.

وأكد بهاء الدين شعبان أن أوروبا بدأت تشعر بخطورة الفكر الإخواني، ولذلك يجب أن يكون هناك فهم  نقدى للجماعة وأفكارها حتى نتعلم الدرس.

ولفت إلى أن مشروع الإخوان ليس ماديا أو حركيا ولكنه مشروع فكري بالأساس، والحرب تبدأ في العقل أولا، وهذا معناه أن مصر إذا لم تنجح في مواجهة الفكر السلفي والإخواني والوهابي سنجد أن أفكار الجماعة تتغلغل داخل المجتمع، وسيصعب الشفاء من هذا المرض العُضال.

أحمد بهاء الدين شعبان الحزب الاشتراكي المصري محمد الباز برنامج الشاهد الإخوان

الأكثر قراءة

بحوالي مليار جنيه.. ضبط قضايا غسيل أموال من أعمال مشبوهة

موعد عمل البنوك بعد إجازة عيد الأضحى 2023

"العدل الأمريكية" تهتم 76 شخصا فى المجال الطبى بالتورط فى قضية فساد كبرى

قناة الناس| ما هو المخلوق الذي اشترط على الله قبل خلقه؟ (فيديو)

كريم عبد العزيز: بيت الروبي من أضخم الأعمال في تاريخ الدراما العربية

مصرع مسن صدمه تروسيكل أثناء سيرة بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

فى الفكر الصهيونى المُعاصر| وثيقة «الحسم»: الحياة على أسنة الحراب!

سامح الأسوانى

مشاهد العيد

محمد العسيري

وكل وقفة.. بعدها عيد

أشرف عبدالشافي

أشرف عبدالشافى يكتب: رائحة الأسماء 

خالد عكاشة

تمرد قوات فاجنر.. وما يحمله من أسئلة المصير

ماجد حبته

بايدن لم يغلق جوانتانامو!

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟