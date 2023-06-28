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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"عم محمد" يجوب شوارع القاهرة بعربة الترمس بحثًا عن رزقه بعيد الأضحى

عم محمد بائع ترمس
عم محمد بائع ترمس

وقف عم محمد صاحب الخمسين عاماً من عمره على كوبري قصر النيل بالقاهرة، بعربة خشبية وضع عليها بعض أكياس الترمس والتسالي، والتي يجوب بها ضفاف النيل تحديدًا على كوبري قصر النيل لكسب قوت يومه ومصدر رزقه.

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وفي أول أيام عيد الأضحى المبارك، وقف عم محمد على كوبري قصر النيل لبيع الترمس بـ10 جنيهات، ويحرص على أن تكون أسعاره مخفضة لجذب المواطنين في المحتفلين في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

يقول عم محمد إنه يأتي يوميًا من منطقة الوراق وصولا لكوبري قصر النيل لبيع الترمس والحصول على قوت يومه، لافتًا إلى أنه أفضل الأوقات بالنسبة له هو موسم عيد الأضحى المبارك خاصة وأنه بجانب حصوله على الأضحية من مختلف المواطنين خاصة وأنه لديه 3 أبناء يسعى لتربيتهم.

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عيد الأضحى عم محمد كوبري قصر النيل الترمس التسالي أول أيام عيد الأضحى المبارك عيد الأضحى المبارك

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