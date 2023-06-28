"مستقبل وطن" ينظم محاكاة لمناسك الحج للأطفال بالوراق

نظمت أمانة الوحدة الحزبية بطناش برئاسة محمود عبدالرحمن حجازي وأمين التنظيم هشام الزمر، نموذج محاكاة لشعائر ومناسك الحج وسط فرحة عارمة من الأطفال، احتفالا بقدوم عيد الأضحى المبارك وبتوجيهات من سيد طه أمين حزب مستقبل وطن بالوراق وأمين التنظيم محمد خالد مدبولي.

وقال سيد طه، أمين حزب مستقبل وطن بالوراق، إن تعليم النشء تعاليم دينه بشكل صحيح يفتح عقله وشرح مناسك الحج للأطفال أمر في غاية الأهمية، وبالنسبة لهم ولبس زي الحج هو شيء عظيم ومهيب يحتاج شرحا وتبسيطا منذ الصغر لتعريفهم بفريضة الحج وشروطها وواجباتها وكيفية أدائها وفضلها ولماذا يتمناها الجميع وتعرفهم بالأضحية وفضلها ولماذا سنها رسولنا الكريم صل الله عليه وسلم وغيرها من مناسك وسنن عيد الأضحي قامت الوحدة الحزبية بطناش بعمل محاكاة لمناسك الحج بمقر الوحدة وتوزيع الحلويات والبلالين والعصائر في جو تسوده البهجة.

محاكاة لمناسك الحج لأطفال طناش بالوراق برعاية «مستقبل وطن»



وأشار "أمين الحزب بالوراق"، إلى أن الاحتفال تم برعاية وحضور أمين الوحدة الحزبية محمود عبدالرحمن حجازى وأمين التنظيم هشام الزمر وأمينة المرأة جيهان ابراهيم وامين مساعد سمير الليثي وإسراء ياسر، الذين أكدوا على تنفيذ توجيهات وتوصيات القيادات الحزبية بضرورة مساندة المواطن والتخفيف عنه ودعمه في كل المجالات والاهتمام بالنشء، معربين عن فرحتهم بإدخال السرور على قلوب الأطفال حيث كان يوما رائعا لتعليم الأطفال بالرسم والتلوين مناسك الحج وحول مجسم للكعبة تعليمهم مناسك الحج والشعائر المقدسة في جو ملىء بالفرحة والسرور وبارك الله في أطفالنا ورزقهم العلم النافع ونفع الله بهم أهلهم ونفع الله بهم وطننا الحبيب.

ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة لحزب مستقبل وطن الداعمة لمؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات التي تلبي احتياجات المواطنين في كافة المجالات.