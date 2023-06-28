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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية: انتشار مكثف للقوات لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

واصلت الأجهزة الأمنية تنفيذ خطة تأمين احتفالات المواطنين في أول أيام عيد الأضحى 2023، وذلك وفقا للخطة التي اعتمدها وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، إطار استراتيجية وزارة الداخلية برفع درجة الاستعداد القصوى، تنفيذاً للخطط الأمنية التى إعتمدتها وزارة الداخلية لتأمين إحتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك

وتعتمد تلك الخطة الأمنية على نشر الأقوال والارتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والمنشآت الهامة والحيوية، فضلاً عن الدفع بعناصر الشرطة النسائية.

 كما استهدفت الخطة تكثيف الخدمات المرورية على كافة المحاور والطرق السريعة ونشر سيارات الإغاثة لمواجهة أى أعطال للحفاظ على سلامة المواطنين من مرتادى الطرق.

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